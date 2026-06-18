La Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 18 de junio con el comienzo de la segunda fecha de la fase de grupos. La jornada estará marcada por 4 encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varias selecciones en el certamen.

El primer partido del día será República Checa ante Sudáfrica, desde las 13.00 de Argentina. Más tarde, a las 16.00, Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del Grupo B.

La actividad continuará a las 19.00 con Canadá frente a Qatar. El seleccionado canadiense, uno de los anfitriones del torneo, intentará sumar una victoria que lo acerque a la clasificación para la próxima ronda. Ya en la madrugada del viernes, desde las 22.00, México jugará ante Corea del Sur en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

En Argentina, los partidos pueden seguirse a través de DSports y la plataforma DGO, mientras que algunos encuentros también cuentan con transmisión por señales abiertas y servicios de streaming habilitados para el torneo.

Entre las curiosidades del día aparece la presencia de dos anfitriones en acción. Canadá y México tienen la posibilidad de dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final. Además, se trata de la primera jornada de la segunda fecha, una instancia que suele comenzar a perfilar a los clasificados y a los equipos que quedan obligados a ganar en sus próximos compromisos.