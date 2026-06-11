El Mundial 2026, el más grande de la historia, comienza este jueves 11 de junio con los primeros dos partidos del Grupo A, marcando el inicio de una competencia inédita que reunirá a 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro inaugural será a las 16:00, cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Más tarde, a las 23:00, Corea del Sur se medirá ante República Checa en Guadalajara, completando la primera jornada del torneo.

La competencia se extenderá hasta el 19 de julio y contará con un total de 104 partidos, en un formato ampliado que busca darle mayor participación a selecciones de todo el mundo.

El viernes 12 de junio continuará la acción con Canadá ante Bosnia en Toronto desde las 16:00, mientras que Estados Unidos jugará frente a Paraguay a las 22:00 en Los Ángeles.

El sábado 13 habrá tres encuentros: Qatar vs. Suiza en San Francisco (16:00), Brasil vs. Marruecos en Nueva York/Nueva Jersey (19:00) y Haití vs. Escocia en Boston (22:00).

El domingo 14 se completará la primera tanda de partidos con Australia vs. Turquía en Vancouver (01:00), Alemania vs. Curazao en Houston (14:00), Países Bajos vs. Japón en Dallas (17:00), Costa de Marfil vs. Ecuador en Filadelfia (20:00) y Suecia vs. Túnez en Monterrey (23:00).

Por su parte, la Selección argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en Kansas City. Luego jugará el lunes 22 ante Austria en Dallas a las 14:00, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 contra Jordania, también en Dallas, desde las 23:00.