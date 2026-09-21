Mi Combo RKT llegó al Festi Joven 2026 con una sorpresa preparada para el público sanjuanino. La banda nacida en Pocito Norte estrenó sobre el escenario una canción inédita realizada junto al productor Locura Mix. Además, el grupo trabaja en su primer álbum, que tendrá más de 15 canciones y podría ver la luz en febrero.

Integrada por Emiliano, Matías, Samuel y Jesús Elemental, la agrupación se presenta como la primera banda de RKT de Argentina y atraviesa un momento de crecimiento. Este lunes volvió por segundo año consecutivo al Festi Joven, pero sus integrantes aseguran que esta vez llegaron con mayor preparación y con un público que los acompaña cada vez más.

“Lo venimos preparando desde que nos enteramos. Tenemos unas ganas de subirnos al escenario que no te podés imaginar”, contó Emiliano en diálogo con DIARIO HUARPE.

La banda dedicó toda la última semana a ensayar especialmente para su presentación. Durante la mañana de este lunes, los músicos llegaron al Parque de Mayo para realizar la prueba de sonido y dejaron todo preparado para el momento de encontrarse con el público. “Traemos tremendo show y espero que les guste”, anticipó Samuel.

Para los integrantes, volver a formar parte de un evento multitudinario tiene un significado especial. Matías destacó especialmente el acompañamiento que reciben de jóvenes y niños, tanto personalmente como a través de las redes sociales.

“Nos debemos a nuestro público, que siempre nos acompaña. Siempre está el gesto de algún joven o algún niño que nos escucha y nos pide una fotito. Eso es lo que nos llevamos a casa, nos llena el corazón y por eso hacemos música”, expresó.

Un tema inédito para cerrar el show

Pero Mi Combo RKT guardó una de sus principales novedades para el cierre de la presentación. Emiliano confirmó que estrenarán ante el público una canción inédita en la que trabajan junto a Locura Mix, productor y DJ con trayectoria dentro del género.

“Tenemos una sorpresa muy grande. Se nos dio la oportunidad de trabajar con un productor, un DJ muy grande de Argentina, top tres del género, y lo vamos a lanzar frente a toda la gente como un inédito”, adelantó Emiliano.

El objetivo será, además, registrar la reacción del público sanjuanino para compartirla posteriormente con el productor. “Vamos a poner en compromiso a la gente porque ese video se lo vamos a mandar al productor. Vamos a pedir que San Juan se porte para que vean que este tema va a explotar”, agregó Emiliano.

Según contó el músico, Locura Mix trabajó anteriormente con artistas como L-Gante y Callejero Fino.

Mi Combo RKT prepara su primer álbum

El Festi Joven será solo una parte de los proyectos que prepara la banda. Los integrantes confirmaron que ya trabajan en su primer álbum y estiman que podría publicarse durante febrero.

El material tendrá más de 15 canciones y marcará un nuevo paso para el grupo sanjuanino. “Va a ser nuestro primer álbum como banda”, adelantó Emiliano.

Con nuevos temas, una colaboración con un reconocido productor del género y un público que, según destacan, creció durante el último año, Mi Combo RKT busca aprovechar el escenario del Festi Joven para mostrar el presente de un proyecto que nació en Pocito Norte y que sus integrantes resumen con una frase: “De San Juan para el mundo”.