Alejo Montero tiene 3 años, padece parálisis cerebral y epilepsia, y necesita medicamentos para controlar sus convulsiones, terapias y asistencia permanente. Su madre, Guadalupe Isabel Robledo, denuncia que Osuthgra aún no garantiza todas las prestaciones indicadas por los médicos. Este miércoles 18 de noviembre protestó frente a la obra social en San Juan y, tras varias horas de espera, se fue sin una solución.

Acompañada por familiares, la mujer llegó alrededor de las 11:30 y permaneció hasta cerca de las 15:30. Buscaba la autorización de internación domiciliaria, terapias, transporte, alimentación especial y una silla postural adecuada, pero asegura que ningún responsable salió a atender su reclamo.

"Mi hijo no puede seguir con migajas"

"Mi hijo no puede seguir con migajas", declaró a DIARIO HUARPE. La madre explicó que las prestaciones parciales no alcanzan para cubrir las necesidades de Alejo, quien requiere cuidados constantes debido a su condición de salud.

Guadalupe insistió en que su pedido no es para ella, sino para su hijo. Según denunció, el pequeño sigue sin recibir las terapias, la asistencia domiciliaria y los insumos necesarios, mientras que la entrega de medicamentos continúa siendo una preocupación para la familia.

De una oficina a otra y sin conseguir una reunión

Durante la protesta, Guadalupe ingresó al edificio para preguntar por la secretaria general, a quien identificó como Graciela Barraza. Le indicaron que debía subir al segundo piso, donde le dijeron que la funcionaria llegaría al mediodía.

La mujer esperó y volvió a consultar durante la tarde. Según contó, en esa oportunidad le impidieron ingresar hasta que llegara la autoridad que buscaba, pero la reunión nunca se concretó.

"Nadie fue capaz de salir a hablar conmigo", lamentó Robledo. También afirmó que policías presentes intentaron averiguar cuándo sería atendida y que, pese a ello, no recibió información ni una fecha para resolver sus pedidos.

La jornada terminó sin una reunión con las autoridades de OSUTHGRA y sin avances en las autorizaciones pendientes.

Recibió los remedios de noviembre, pero sigue la incertidumbre

El 5 de noviembre, DIARIO HUARPE dio a conocer que Guadalupe denunciaba la falta de medicación para controlar las convulsiones de su hijo. La madre explicó entonces que la obra social le había informado sobre la interrupción de un convenio con una farmacia.

Tras la repercusión del caso, primero le ofrecieron la mitad de los medicamentos. Después de insistir, consiguió la provisión completa de noviembre, aunque todavía no tiene garantías de recibirla nuevamente en diciembre.

La denuncia también incluye una silla postural que, según Robledo, recibió con medidas correspondientes a un adolescente y que no resulta adecuada para Alejo. Aseguró que la obra social tampoco le entrega de manera regular la leche especial ni los pañales indicados por los médicos.

Seguirá reclamando hasta conseguir una solución

Lejos de abandonar su pedido, Guadalupe anticipó que continuará con las convocatorias hasta obtener una respuesta. Evalúa volver a manifestarse el miércoles 25 de noviembre, aunque aclaró que la fecha todavía no está confirmada.

Su reclamo contempla la cobertura integral de medicamentos, internación domiciliaria, atención médica, terapias, transporte, alimentación especial, leche, pañales y una silla postural adaptada a las necesidades de Alejo.

Robledo aseguró que seguirá presentándose ante la obra social, incluso si debe hacerlo sola. Al cierre de esta nota, no se contaba con una respuesta institucional de Osuthgra sobre los hechos denunciados ni sobre las autorizaciones pendientes.