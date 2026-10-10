"Mi theriancito": el particular apodo de Candela Arizaga a Facundo Moyano

Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a quedar en el centro de la atención mediática después de confirmar su reconciliación. Esta vez, la influencer sorprendió a sus seguidores al revelar el particular apodo cariñoso con el que llama al exdiputado. El detalle apareció en un comentario de Instagram, donde la pareja compartió imágenes románticas de su reencuentro.

"Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, mi theriancito", escribió Arizaga junto a un emoji de enamorada. La frase no pasó inadvertida entre los usuarios, especialmente por el curioso sobrenombre elegido para referirse a Moyano, que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El intercambio se produjo en una publicación que ambos compartieron después de hacer pública su reconciliación. Aunque limitaron los comentarios, varios seguidores aprovecharon para dejar mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja.

La reconciliación de Candela y Facundo

El jueves 8 de octubre, Moyano confirmó que había retomado su relación con Arizaga mediante una producción de fotos románticas. En las imágenes se los pudo ver abrazados y a punto de besarse, con un paisaje marítimo de fondo.

El exdiputado acompañó las fotografías con una frase que despertó repercusión: "Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte". Además, mostró un collar que le regaló a la influencer, presentado dentro de una caja de terciopelo.

La pareja volvió a mostrarse públicamente después de la polémica que atravesó su relación en agosto. Su reencuentro en España se produjo mientras continúa en Argentina una causa judicial en la que Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto en el que también se dispusieron medidas de restricción.

Pese a los antecedentes de la relación, ambos decidieron compartir públicamente esta nueva etapa. El mensaje de Arizaga y su particular apodo para Moyano fueron los detalles que despertaron mayor curiosidad entre sus seguidores.