Mia Khalifa, actriz porno, apuntó contra Argentina en pleno Mundial

La victoria de la Selección argentina frente a Egipto por tres a dos en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. La influencer Mia Khalifa utilizó su cuenta de X para manifestar su apoyo al conjunto africano tras la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su intervención ocurrió en medio de las discusiones por una supuesta infracción no cobrada previa al tercer gol nacional.

Apenas terminó el encuentro, la joven de 25 años publicó un mensaje breve que se volvió viral donde afirmó "Ahora sí que soy una egipcia más". Este comentario se sumó a las críticas contra el arbitraje por la jugada reclamada que finalmente no fue sancionada por las autoridades del partido.

La reacción de los fanáticos argentinos no se hizo esperar y miles de usuarios respondieron con humor y sarcasmo. Utilizaron memes de Lionel Messi representado como un faraón y frases populares como "Andá máquina nomás, nadie te detiene". También se registraron mensajes irónicos como "El equipo anti-Argentina está trabajando horas extras hoy", "¿Te vas de la Copa del Mundo?" y "Ahora mismo sos una perdedora".