La exestrella del cine para adultos e influencer Mia Khalifa volvió a ubicarse en el centro de la polémica durante el Mundial 2026. Antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, expresó públicamente su deseo de que el seleccionado europeo avanzara a la final e incluso realizó una apuesta a favor del equipo inglés. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2 a 1 y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Desde que comenzaron las instancias eliminatorias del torneo, Khalifa se mostró especialmente crítica con la Selección argentina y con Lionel Messi. Esta vez redobló la apuesta con una publicación en la que manifestó su preferencia por Inglaterra y cuestionó duramente al conjunto albiceleste.

La apuesta que no salió como esperaba

En sus redes sociales, la influencer explicó que prefería una victoria inglesa por 3 a 2 y utilizó una comparación política para justificar su postura.

"Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial".

Además, aseguró que sus críticas no estaban vinculadas a una preferencia por otro futbolista.

"No le tiro hate porque sea fanática de Ronaldo, ni de nadie en particular. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR".

Luego del encuentro también compartió una publicación en la que se cuestionaban las decisiones arbitrales, con el mensaje:

"Y el Oscar es para... FIFA".

La reacción de los argentinos

Tras la remontada de la Selección argentina y la clasificación a la final del Mundial, las publicaciones de Khalifa se llenaron rápidamente de respuestas de usuarios argentinos que ironizaron sobre su fallida predicción.

Entre los mensajes que se multiplicaron aparecieron comentarios como:

"Te recabió, mufa".

"Mia KhaFIFA".

"Lloralooooo".

"¿Tenés la necesidad de llamar tanto la atención hablando en contra de Argentina como si te hubieran hecho algo alguna vez?".

Las respuestas se viralizaron durante las horas posteriores al partido y convirtieron a la influencer en uno de los temas más comentados en las redes sociales, en una jornada que volvió a estar marcada por la euforia de los hinchas argentinos tras la clasificación a una nueva final del Mundial.