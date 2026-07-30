Mia Khalifa volvió a referirse a las publicaciones que realizó contra la Selección argentina durante el Mundial 2026 y explicó por qué comenzó a expresar críticas hacia el equipo nacional. Lo hizo al responder comentarios de distintos usuarios en la red social X, donde sostuvo que su postura cambió después del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del certamen.

El intercambio comenzó cuando un usuario escribió que la influencer era "anti-Messi y anti-Argentina" desde el inicio de la Copa del Mundo. Ante ese mensaje, Khalifa respondió: "No te olvides que soy antisionista también", acompañando la frase con un emoji gris.

La referencia apuntó a la postura que la influencer mantiene desde hace tiempo sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En distintas oportunidades expresó críticas hacia el gobierno israelí, mientras que Argentina mantiene actualmente una relación de cercanía con el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En otra respuesta, un usuario recordó que en su foto de perfil aparecía vistiendo una camiseta del Barcelona, club donde Lionel Messi desarrolló gran parte de su carrera. Allí, Khalifa sorprendió al revelar que antes simpatizaba con la Selección argentina.

"Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron", escribió la influencer, al explicar el motivo por el que dejó de apoyar al seleccionado nacional.

El encuentro al que hizo referencia fue el de los octavos de final del Mundial 2026, en el que Argentina derrotó a Egipto por 3 a 2. Tras ese partido, el conjunto africano cuestionó algunas decisiones arbitrales y la polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales.

Luego de ese cruce, Mia Khalifa publicó el mensaje: "Ahora sí que soy una egipcia más", dando inicio a una serie de publicaciones críticas hacia la Selección argentina que se extendieron durante el resto del Mundial. Incluso, en la final del torneo manifestó públicamente su apoyo a España.