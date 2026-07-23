Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la polémica después de publicar una nueva burla contra la Selección Argentina. Esta vez, la influencer apuntó directamente contra Enzo Fernández y utilizó dos imágenes del mediocampista para ironizar sobre lo ocurrido durante el Mundial 2026.

La publicación fue realizada en su cuenta de X y mostró, por un lado, al futbolista argentino haciendo el gesto del Topo Gigio luego de convertir ante Inglaterra en las semifinales. A esa fotografía le sumó otra correspondiente a la final frente a España, en la que Enzo recibió la tarjeta roja por una falta contra Pau Cubarsí. De esa manera, buscó contrastar la celebración del jugador con su expulsión en el partido decisivo.

La imagen que publicó en sus redes sociales.

No fue la primera vez que Khalifa realizó comentarios contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni. A lo largo de la Copa del Mundo manifestó abiertamente su deseo de que Argentina fuera eliminada, apoyó a Inglaterra en la semifinal y luego celebró la consagración de España en Nueva Jersey.

Durante la final, además, la influencer reveló que había apostado un millón de dólares por el conjunto europeo. El triunfo español por 1-0 en tiempo suplementario le permitió cobrar 1,65 millones de dólares, por lo que obtuvo una ganancia cercana a los 650.000 dólares. Tras conocerse el resultado, publicó imágenes del boleto ganador y celebró desde el MetLife Stadium con una camiseta de Lamine Yamal.

Sus publicaciones también incluyeron expresiones como “VARgentina”, con las que insinuó que la Selección Argentina habría recibido ayudas arbitrales durante el torneo. Incluso aseguró que apoyaba a España y rechazaba al conjunto albiceleste solamente por “el amor al juego de odiar”.

La nueva chicana contra Enzo Fernández provocó una inmediata reacción de los hinchas argentinos. Numerosos usuarios cuestionaron la insistencia de Khalifa y señalaron que el Mundial ya había terminado. Otros defendieron al mediocampista y remarcaron la importancia que tuvo su gol frente a Inglaterra para que Argentina alcanzara nuevamente la final.

La polémica se sumó a otro episodio ocurrido después del partido decisivo. La cantante española Rosalía había compartido un video de Khalifa celebrando la derrota argentina con una de sus canciones. Sin embargo, ante las críticas, la artista aclaró que solamente lo había difundido porque contenía su música y pidió disculpas, además de expresar su cariño por Argentina.

Khalifa, en cambio, no retrocedió y continuó con las provocaciones. Su publicación contra Enzo Fernández se convirtió así en un nuevo capítulo de los cruces que mantuvo con los fanáticos argentinos durante y después del Mundial 2026.