Mia Khalifa y su odio a Argentina: ¿enojada porque la rechazó Julián?

La Copa del Mundo 2026 tuvo a Mia Khalifa como una de las detractoras más activas de la selección argentina. A través de sus perfiles digitales, la celebridad manifestó un descontento constante que se tradujo en apuestas y comentarios punzantes.

Tras el triunfo albiceleste sobre Egipto en octavos de final, la influencer se alineó con las críticas al arbitraje publicando "Ahora sí que soy una egipcia más". En el cruce posterior ante Inglaterra, pronosticó una caída argentina por tres a dos, pero el resultado terminó dos a uno a favor del equipo de Lionel Scaloni con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Khalifa justificó su postura al señalar que prefería que "el menor de dos imperios malignos derrotara al otro". La ex actriz aseguró que su posición no se vinculaba con fanatismos por otros jugadores, sino con un supuesto desempeño desleal. En ese sentido, explicó "No critico por ser fan de Ronaldo ni de ningún jugador en particular. Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino" y añadió que prefería ver a una potencia colonial ganar antes que a los "guerreros del VAR".

Incluso comparó su dilema para elegir a quién apoyar con la votación de 2024 al definir el panorama como "Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más".

Antes de la semifinal, se mostró en un video utilizando primero la camiseta española y luego una prenda con la inscripción I Love Paris. Al respecto, comentó "Solo sepan que estaba preparada para alentar contra Argentina sin importar qué pase hoy". En la gran final disputada en Nueva Jersey, la influencer apostó un millón de dólares por el conjunto europeo. La victoria de España le permitió cobrar una suma de 650.000 dólares.

Durante los festejos, utilizó el término "VARgentina" para referirse al equipo de Messi y se burló de la tarjeta roja que recibió Enzo Fernández. También publicó un video con el tema La Perla de Rosalía, lo que generó que la artista española tuviera que disculparse con el público argentino.

La vida de la mediática, proveniente de una familia cristiana oriental, está marcada por la exposición constante desde que nació en Beirut el 10 de febrero de 1993. Emigró a Maryland, Estados Unidos, en 2001 y alcanzó notoriedad mundial en octubre de 2014 al debutar en el cine para adultos. En solo dos meses se convirtió en la figura más popular del sector, pero tras recibir amenazas de muerte por parte de ISIS por usar un hiyab en una grabación, dejó la industria en 2016 advirtiendo sobre sus riesgos.

En 2023 apoyó públicamente a Hamas y en 2024 enfrentó versiones de prensa extranjera sobre un romance con Julián Álvarez. Ella misma descartó la relación al afirmar "Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre".