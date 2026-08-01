Mica Viciconte atacó a Daniela Celis tras enterarse que le quiso robar el marido

Mica Viciconte y Daniela Celis supieron dejar sus diferencias de lado y siguen siendo muy buenas compañeras de stream en los canales de Telefe. Durante una transmisión reciente, compartieron un divertido ida y vuelta que tuvo como protagonista a Fabián Cubero. Todo comenzó cuando el exfutbolista visitó el canal y la joven se cruzó con él, lo que despertó la curiosidad de su colega por conocer los pormenores del encuentro.

Ante la consulta sobre cómo se sintió, la influencer aclaró que "No sabía si mirarlo a los ojos o no, por las dudas. No le beboteé, lo saludé normal como soy yo". Lejos de dejar pasar el comentario, la pareja del deportista redobló la apuesta y lanzó que "Le voy a preguntar a Fabi si Dani le beboteó o no. ¿Cómo lo saludaste? ¿Podés replicarlo, por favor?" generando carcajadas en el estudio. En ese contexto, el invitado también aprovechó para minimizar el nuevo conflicto con Nicole Neumann y afirmó que "No hay que darle importancia" sobre el tema.

La descripción del momento continuó con los pormenores del saludo inicial. La ex participante recordó que "Yo al principio me hice la boluda y él me dijo: 'Hola, Dani'. Lo saludé, le di un beso en el cachete y listo". Sin embargo, admitió que hubo un gesto físico que la hizo dudar de la reacción ajena al confesar que "Lo que sí, dudé de la manito en el hombro. Pensé: '¿Y si le cuenta a Mica que le puse la manito en el hombro?'".

La conductora aprovechó la oportunidad para dejar en claro cuál es su postura personal sobre los límites en los vínculos afectivos. Al respecto, afirmó que "Yo, si sé que tiene pareja, soy mucho más respetuosa. Siento que hay que marcar". Con mucho humor, su compañera cerró la charla con una frase que hizo estallar de risa a los presentes al decir que "Por eso me inhibí cuando lo vi. Y aparte, la pareja sos vos, no una pareja normal".