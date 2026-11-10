Mica Viciconte prendió fuego a Cubero con una revelación de su intimidad

Mica Viciconte expuso la intensa dinámica de pareja que mantiene con Fabián Cubero durante las noches de entretenimiento en su hogar. En una reciente emisión del espacio digital de MasterChef Celebrity, la panelista detalló cómo la alta competitividad que caracteriza a ambos transforma cualquier partida familiar en un cruce descontrolado. La pareja no duda en extender las sesiones de cartas hasta las 5 de la mañana con tal de no dar el brazo a torcer frente a una derrota.

Durante la transmisión donde compartió mesa con Lola Latorre y Cachete Sierra, Mica Viciconte admitió de forma abierta la falta de conducta deportiva al momento de competir con Fabián Cubero. "No le gusta perder y se frustra un poco. Entonces, ante eso trato de manejar... Pero me pasa en mi casa. Juego con Fabi y la verdad no se puede jugar porque los dos hacemos mucha trampa, porque ninguno quiere perder", expresó al referirse al clima tenso que se genera de forma habitual.

La perseverancia por salir victoriosos provoca discusiones continuas cuando disputan juegos tradicionales como el truco. En palabras expresadas por la propia comunicadora sobre la escalada de agresividad verbal en la mesa, ella resumió la situación sin filtro: "Podemos estar así hasta las cinco de la mañana. Él tiene un chip y yo también. Es una revancha más, una revancha más. Se pica porque él me picantea, yo me recaliento, también lo picanteo".

El antecedente de esta particular forma de relacionarse ya había sido abordado por ambos en el programa Ferné con Grego. En esa entrevista conjunta, Mica Viciconte había señalado el extremo al que llegan para imponerse: "Los dos somos muy competitivos, eso es real. A tal punto que somos de jugar muchos juegos de mesa y terminamos los dos haciendo trampa porque somos tan competitivos que de verdad no es sano. El que lo ve de afuera dice: ‘¿Pero qué sentido tiene?’". La influencer remató la anécdota explicando: "Al final del juego, yo ya me escondí tres cartas, él se carteó y así jugamos todo el tiempo. Entonces, nadie quiere perder y nadie sabe quién gana porque los dos hacemos trampa".

Por su parte, Fabián Cubero aceptó abiertamente la ejecución de maniobras ilegales para sacar ventaja en las cartas. El exjugador reveló que dominaba el arte de observar la parte inferior del mazo al barajar para beneficiar strategicamente a su compañero de mesa sin que nadie lo notara. A su vez, Mica Viciconte reconoció que aprovechaba los momentos de distracción del resto de los comensales para sumar anotaciones falsas en la libreta de puntajes del celular.

Al finalizar las jornadas lúdicas, la pareja suele festejar las trampas que el otro no logró detectar en lugar de discutir por el resultado. Esta postura de victoria absoluta también afecta los encuentros sociales con amistades, a tal punto que la influencer confesó que las partidas suelen pudrirse y cancelarse. Fabián Cubero concluyó que al enfrentarla en deportes como el ping pong no le juega a media máquina, sino que le tira con todo para ganar.