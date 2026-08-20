Mica Viciconte reveló los problemas de "mentiras" que atraviesa Flor Vigna

La farándula local sumó un nuevo capítulo de tensiones mediáticas a partir de la reciente postura adoptada por Flor Vigna. De un tiempo a esta parte, la cantante comenzó a exponer públicamente detalles íntimos sobre sus antiguas parejas sentimentales, haciendo mención en primera instancia a Luciano Castro y posteriormente a Nico Occhiato.

En este último caso, Vigna sostuvo que Cande Ruggeri había intentado conquistar a Occhiato durante un viaje laboral, una versión que la modelo desmintió rápidamente al aclarar que la situación ocurrió al revés, ya que fue ella quien rechazó al conductor.

Ante la repercusión de estos sucesos, Mica Viciconte, quien compartió equipo de trabajo con los dos involucrados en el programa Combate, decidió intervenir en el debate público y expresar su total desacuerdo con las declaraciones de su antigua rival.

Al evaluar las declaraciones públicas de la cantante, Viciconte fue tajante y manifestó "No comparto. La conozco un montón a Flor". Con estas primeras palabras, marcó distancia de la estrategia mediática que viene llevando adelante su excompañera.

En su descargo, la panelista continuó analizando el presente artístico y personal de la cantante. Al respecto, consideró "No está encaminada, como que no sabe para mi bien lo que quiere. Ella despegó en el Bailando, le fue muy bien, que sé yo, haciendo teatro…Para mí está viendo, buscando…no lo sé" para graficar la inestabilidad que percibe en sus conductas recientes.

Finalmente, Viciconte hizo hincapié en el hecho de que Vigna volviera a mencionar el noviazgo que mantuvo con el actual conductor, recordando que él ya rehízo su vida sentimental. Sobre esta situación, la panelista concluyó "También dijo que Occhiato fue la mejor relación que tuvo, la más linda…Entonces, está con su mujer actual, ya está, listo. Dejatelo para vos" y sentenció sin vueltas "Siento que no suma, me parece que no" para dar por cerrado el asunto. Por su parte, la actriz Sabrina Rojas también se manifestó sobre la situación y opinó que la cantante "Sabe lo que hace".