Mica Viciconte se enojó y contó cómo Cubero la ocultó en su primera cita

Mica Viciconte y Fabián Cubero conforman hoy en día una de las parejas más estables del espectáculo argentino y tienen un hijo en común. Sin embargo, los inicios de este vínculo estuvieron marcados por un fuerte hermetismo mediático que los obligó a tomar recaudos extremos.

Durante su participación en Streams Telefe, la panelista decidió desclasificar cómo fue la trastienda de aquel encuentro inicial a solas y sorprendió a todos al detallar las estrictas medidas de seguridad que diseñó para esquivar las guardias periodísticas.

Todo comenzó cuando el exfutbolista de Vélez Sarsfield tomó la iniciativa de invitarla a salir a cenar, propuesta que ella rechazó de inmediato para no quedar expuesta en un sitio público en un momento de altísima exposición. "Le dije: 'Si querés venite a mi departamento'. Él me invitó a comer y yo le dije que a un lugar público no", explicó la influencer sobre cómo se gestó la negociación previa para verse lejos de los flashes y las cámaras de televisión.

Antes de concretar la visita, Viciconte le aclaró las características sencillas de su vivienda de aquella época y le dio una serie de indicaciones dignas de una película de espías para evitar ser descubiertos por los paparazzi. "Le avisé que mi departamento era muy humilde, muy tranqui y que le tenía que abrir yo. Le dije: 'A media cuadra hay una cochera, cambiate la ropa, ponete capucha, avisame cuando estés afuera y salgo y te abro'", recordó entre risas sobre el estricto protocolo de camuflaje.

A pesar de todo el despliegue táctico para lograr que el deportista ingresara sin ser visto, la velada estuvo muy lejos de contar con una cena romántica o un menú sofisticado debido a las obligaciones laborales de él. "Le pregunté si venía a comer y me dijo que no porque tenía partido, que solo mirábamos una película. Vino y me dijo: 'Tengo una película para ver'", relató la exguardavidas sobre la sencilla propuesta con la que llegó el "Poroto" a su domicilio.

Para mayor asombro de la anfitriona, la cinta elegida por el exjugador para romper el hielo no tuvo absolutamente nada que ver con el romanticismo tradicional ni con una comedia ligera. "Vimos 'Mi último hombre' en nuestra primera cita, una película de guerra. La vimos toda", concluyó divertida la mediática, dejando en claro que, más allá del disfraz inicial y la cruda trama bélica en pantalla, esa atípica reunión fue el punto de partida definitivo para su historia de amor.