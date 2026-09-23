Mica Viciconte sorprendió y respondió sobre "el tamaño" de Fabián Cubero

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron a protagonizar un momento de mucha tensión durante la emisión de La jugada en la plataforma Stream Telefe. La relación entre ambas conductoras suma un nuevo episodio que generó revuelo en las redes sociales.

El episodio ocurrió este lunes con la visita de Sol Abraham al estudio. La invitada planteó un debate al preguntar si el tamaño importa en las relaciones. Viciconte contestó de inmediato que para ella no tiene importancia, pero el comentario posterior de Celis encendió la chispa. Ante la insinuación de su compañera, Mica frenó la conversación aclarando que no iba a referirse a las medidas de su pareja.

Daniela Celis continuó con el tema al señalar que si alguien en pareja afirma que el tamaño no importa es por alguna razón en particular. La respuesta de Viciconte fue contundente al cuestionar por qué asumía que su pareja actual era su única experiencia previa.

A pesar de que Celis intentó dejar al margen a Fabián Cubero, la panelista remarcó que jamás expondría la intimidad de su novio por una cuestión de ubicación personal. Además profundizó su postura argumentando que hay personas con gran tamaño que no lo aprovechan, mientras que otras con menor medida resultan más placenteras.

Por su parte, Celis cerró el intercambio manteniendo una postura opuesta a la de su compañera y defendió que la preferencia personal sí influye en el disfrute. El tenso cruce entre ambas figuras concluyó ahí, pero reavivó las diferencias que mantienen en el ciclo.