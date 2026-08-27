Mica Viciconte vio a Cubero con otra mujer, se puso celosa y estalló de bronca

Mica Viciconte vivió un momento particular durante una emisión de La Jugada, el programa de streaming de Telefe. El episodio se desencadenó cuando las integrantes del equipo comenzaron a opinar sobre Fabián Cubero, pareja de la influencer y padre de su hijo, recordando la experiencia de haber compartido un espacio laboral con el exfutbolista. La situación generó una evidente molestia en la panelista.

La conversación tomó color cuando Cinzia, ex participante de Gran Hermano, dedicó varios comentarios positivos hacia Cubero tras coincidir en un trabajo. La joven venezolana calificó al exdeportista de Vélez como "Muy, muy copado" y añadió que le pareció una persona "alegre" y "súper educado". Los halagos no causaron entusiasmo en la marplatense, quien respondió de manera directa y sin rodeos ante las declaraciones de su compañera de equipo.

Fiel a su estilo directo, la exparticipante de Combate fijó su postura en el estudio al escuchar la descripción de su pareja. "No me gusta", lanzó sin dudar. A pesar de que el comentario provocó risas entre los presentes en el set, la influencer dejó en claro su malestar ante las expresiones dirigidas hacia el exfutbolista.

El intercambio subió de tono cuando Daniela Celis intervino en la dinámica del ciclo con una consulta punzante sobre el comportamiento del exfutbolista. "Tengo preguntas. Cuando saluda, ¿abraza o dice: ‘Ey, hola, hola, ¿cómo estás?’?", indagó la panelista. Ante esa duda, la ex Gran Hermano confirmó la calidez del saludo al contestar: "Abrazo". Luego, Celis intentó matizar el asunto argumentando su propio estilo al relacionarse. "Por ejemplo, yo abrazo y soy respetuosa", afirmó.

La explicación no convenció a la pareja de Cubero, quien arremetió nuevamente marcando una clara advertencia hacia Celis. "No, vos te vas un poco con mano larga", le recriminó en directo. Finalmente, la joven venezolana buscó tranquilizar el ambiente y despejar cualquier sospecha sobre sus intenciones con el exfutbolista manifestando: "No, pero hablo bien".