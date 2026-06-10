Mica Viciconte y Cubero iniciaron terapia tras un gran colapso en la pareja

Mica Viciconte compartió detalles sobre una decisión privada tomada junto a Fabián Cubero para resguardar su bienestar emocional. La panelista reveló en el programa de streaming La Jugada, emitido por Telefe, que ambos buscaron asistencia profesional por primera vez tras enfrentar un periodo de tensiones acumuladas.

Ante la consulta de su colega Daniela Celis, la integrante del ciclo explicó que la iniciativa surgió por una necesidad de equilibrio interno. Al respecto, ella manifestó que "hicimos terapia con Fabi" y profundizó que "venía un poco colapsada con algunas situaciones, cuando se te junta todo, le dije a él que arranquemos el psicólogo, él en el suyo y yo en el mío, por separado".

La experiencia, registrada por la periodista Florencia Estors, se desarrolló de manera remota para adaptarse a la dinámica del hogar de los protagonistas. Viciconte describió que cada uno tomaba las consultas desde diferentes sectores de la casa mediante llamadas de video.

Sin embargo, la permanencia en el tratamiento fue breve para ambos integrantes de la pareja. La panelista admitió que "las primeras veces nos preguntábamos cómo nos fue, a la cuarta o quinta sesión, yo me di el alta". En esa misma línea, reconoció su accionar frente a la sorpresa de sus compañeros de programa al decir que "está mal, ya sé".

Un aspecto particular del relato fue que ninguno comunicó al otro de forma inmediata el fin de las sesiones profesionales. Viciconte optó por no contarle a su pareja que ya no asistía, para luego descubrir que él había tomado el mismo camino de forma independiente.

Sobre su marido, reveló que "Él también se dio el alta sin decirme. No me lo blanqueó, pero me dijo que se le complicó y no podía ir más". Pese a la interrupción temprana, la mediática consideró que el espacio fue valioso para gestionar el estrés cotidiano. Al reflexionar sobre la convivencia, expresó que "A veces uno colapsa, el tiempo, sentarte a hablar... Como cada relación, todos tenemos quil...".