Micaela Riera anunció que está embarazada y será mamá por primera vez. La actriz confirmó la feliz noticia en medio de una función de la obra Chat de Mamis, donde recibió una emotiva sorpresa frente al público.

La revelación generó una enorme emoción entre los espectadores y llegó pocas horas después de que Ángel de Brito adelantara en LAM que una reconocida actriz estaba esperando un bebé. Sobre el final del programa, el conductor confirmó que se trataba de Riera.

Micaela Riera, la actriz que está embarazada. (Foto: RS Fotos)

Durante la función teatral, fue Carla Conte quien tomó la palabra para compartir el anuncio con el público. "Estamos muy emocionados porque es una noche especial y particular", expresó antes de que todas las miradas se posaran sobre la actriz.

Visiblemente emocionada, Micaela quedó sola en el escenario mientras recibía los aplausos y las felicitaciones de sus compañeras y de los presentes.

Según revelaron en LAM, la actriz atraviesa un avanzado embarazo y ya resultaba difícil ocultarlo. "Está re embarazada y ya no sabían cómo esconderlo, le mandamos un beso", comentó Ángel de Brito al confirmar la noticia.

Además, el conductor contó que la pareja de la actriz es Tomás, un hombre de bajo perfil que trabaja en el ámbito rural y que se mantiene alejado del mundo del espectáculo.

La noticia provocó una gran repercusión en el ambiente artístico y, tras el anuncio, la futura mamá posó sonriente para las cámaras, compartiendo con todos la alegría por la llegada de su primer hijo.