Micaela Toret, la sanjuanina que encabeza una renovada propuesta de teatro desde Córdoba

El grupo de teatro “Fuga”, realiza el proyecto “En Casa”, que adaptará en formato audiovisual microrrelatos que hayan sido escritos durante la pandemia. Quienes deseen participar enviando los microrrelatos, lo pueden hacer al mail fugateatrom.cba@gmail.com hasta el 11 de septiembre. Las producciones serán subidas a sus cuentas en Instagram, Youtube y Facebook.

Micaela Toret es la directora de Fuga, es sanjuanina, pero hace 8 años que vive en Córdoba. Se fue allí para estudiar teatro. En los veranos sanjuaninos vuelve, dice que ahora en cuarentena, extraña muchísimo. Es la directora la compañía de teatro independiente que se gestó en los pasillos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que tiene integrantes de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba, y que quiere hacer llegar el teatro a otros lugares.

“Lo que tiene el teatro independiente es que suele ser consumido por los mismos círculos. La idea era abrir eso”, dice.

En el contexto de las salas cerradas y el aislamiento, comenzaron a buscar alternativas para producir. “Lo estamos haciendo por amor al arte”, dice.

“Creo que una de las posibilidades era la virtualidad. Todo se está yendo hacia la virtualidad y dijimos 'por qué no como grupo de teatro empezamos a explorar la virtualidad'. Desde lo teatral hacia lo virtual y empezar a investigar como es esa mixtura. Lo que empieza a pasar en la producción artística que era de nuestro grupo hacia afuera, ahora era al revés, era abrir eso esa cocina que nosotros tenemos de producción, abrirla a las redes y que desde afuera pudiera construir con nosotros”, afirma.

Entre chats y salas de Zoom le dan forma a “En Casa”, una propuesta que también les ayuda a experimentar otros lenguajes.

El primer acercamiento de Micaela fue con la comedia musical. A sus 14 años estuvo en el grupo “El portón”. En su carrera en la universidad, se acercó al detrás de escena, la escritura teatral y la dirección fueron seduciéndola cada vez más.

“Me gustaba muchísimo más estar detrás de escena y todo lo que tenía que ver con la organización. La vista desde afuera, más reflexiva y crítica me llamaba más la atención. Además, las personas con las que trabajaba me hacían notar y ver que tenía cierta facilidad para captar ajustes en la obra y que podía transmitirlas”.

“Me acuerdo el día que dije quiero estar arriba del escenario y quiero hacer esto para siempre, que fue en el 2011. Fuimos con unos amigos esa semana entera a ver diferentes obras, nunca había vivido con tanta intensidad esa forma de ver teatro. En ese momento todavía no estaba la carrera de Teatro en San Juan, entonces yo ya había decidido venir a Córdoba. Fue como fuerte la decisión, me vine sola, si me acompañó mi papá los primeros días uvo ese doble sentimiento, por un lado dejar a mi familia, pero por otro lado venía la novedad, la emoción y la expectativa“.

La convocatoria es otra forma que Micaela encontró para reunirse con su San Juan, espera que otros sanjuaninos se sumen.

“Me siento con muchas expectativas de que la gente se sume, que la gente pueda abrazar esta propuesta, más que nada por lo que significa conectarnos en este tiempo. Pero a través del arte, a través de un proceso de creación y producción y poder acompañar y sanar todo lo que está sucediendo y hacer más ameno todo lo que está pasando”, cuenta.

Por último, afirma que: “las primeras experiencias que tenía en San Juan eran desde un lugar muy adolescente, de mucha inocencia de esa expectativa. Una vez acá, el proceso que empecé a vivir fue el de tomar una conciencia más política del arte. Como el arte en general y el teatro que nosotros hacíamos tiene ese carácter donde tenés la posibilidad de contar en un escenario y comprometerte con otras realidades”.