El ida y vuelta entre la farándula internacional y la idiosincrasia argentina siempre deja momentos memorables. Esta vez, el protagonista de una anécdota desopilante fue Michael Bublé, quien se volvió viral tras el resurgimiento de un clip en el que relata un insólito cruce cultural que vincula al periodista Jorge Lanata con la cantante británica Lily Allen.

El momento ocurrió en el famoso programa londinense The Jonathan Ross Show. Allí, compartiendo el living con figuras de la talla de Ed Sheeran y el actor Russell Crowe, el esposo de Luisana Lopilato decidió poner en contexto a sus colegas sobre cómo se vive la televisión en nuestro país.

"En Argentina no saben lo que significa"

Dirigiéndose directamente a Lily Allen, Bublé recordó la época en que la cantante sonaba todos los domingos por la noche en la pantalla nacional. "Vivo mitad del tiempo en Canadá y mitad en Argentina. Allí hay un programa de noticias muy popular que se llama Lanata", comenzó relatando el crooner canadiense.

Lo que despertó las carcajadas en el estudio fue la reflexión de Bublé sobre el uso del hit "Fuck You" como cortina principal de Periodismo Para Todos (PPT). "Me encanta, porque tu canción es el tema principal. Los niños se quedan despiertos y la escuchan, y para ellos la letra no significa nada, pero para mí, que hablo inglés, es muy fuerte", bromeó el artista ante la mirada atónita de la cantante.

"Mala palabra" y regalías en pesos

Entre risas, el cantante describió su asombro al escuchar la letra cargada de insultos anglosajones en un horario central: "Estás ahí sentado y dicen 'mierda'. Para mí es como decir '¡están diciendo malas palabras!'", explicó sobre el contraste entre el significado de la canción y su uso político-televisivo en Argentina.

Para coronar el desopilante intercambio, Lily Allen confesó que no estaba al tanto del uso de su música y consultó, con humor, por sus regalías. La respuesta de Michael Bublé cerró el segmento con broche de oro: "Eres tan rica en pesos que no tienes idea", remató, haciendo alusión a la realidad económica local y desatando los aplausos del público británico.