Michael Ferreyra, el ciclista de 22 años que murió al chocar en Chimbas

La comunidad sanjuanina se encuentra conmocionada por el trágico fallecimiento de Michael Emir Ferreyra, el ciclista de 22 años que perdió la vida tras chocar contra una motocicleta manejada por Jeremías Arroyo, de 28 años.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Sargento Cabral y la avenida España, en Chimbas. El joven permanecía internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson desde la tarde del sábado, pero su deceso fue confirmado finalmente durante la madrugada del domingo, cerca de las 05:00 hs.

El siniestro vial se desencadenó pasadas las 17:30 hs, cuando la víctima transitaba en su bicicleta en sentido oeste a este por la calle Sargento Cabral. En esa misma dirección circulaba la motocicleta Yamaha comandada por el otro implicado. Según las fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal, la colisión se produjo luego de que el ciclista realizara una maniobra de giro a la izquierda, provocando un impacto de gran violencia que le causó severos politraumatismos.

Tras el fuerte choque en la vía pública, los servicios de emergencia médica trasladaron de urgencia al herido hasta el centro de salud de mayor complejidad de San Juan. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida en la unidad de terapia intensiva, las graves lesiones sufridas en el impacto terminaron provocando la muerte del muchacho. La noticia generó una profunda tristeza y las redes sociales se llenaron rápidamente con imágenes suyas y emotivos mensajes de despedida de familiares y allegados.

La causa judicial quedó bajo la investigación directa de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, pertenecientes a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Por orden de las autoridades judiciales, el cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia legal.

En paralelo, los peritos continuarán realizando los estudios mecánicos necesarios sobre los vehículos involucrados para determinar con precisión la dinámica y las responsabilidades del lamentable accidente.