A pocos días del lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de estudio de los Rolling Stones previsto para el 10 de julio, Mick Jagger sorprendió al revelar cuáles son los discos y canciones que considera más importantes dentro de la extensa trayectoria de la banda británica.

En una entrevista concedida al programa Today, el cantante repasó más de seis décadas de historia del grupo y destacó especialmente dos trabajos discográficos. "Creo que Sticky Fingers es realmente bueno. Creo que Hackney Diamonds también es bastante bueno", expresó.

Publicado en 1971, Sticky Fingers marcó un punto de inflexión para los Rolling Stones al convertirse en el primer álbum editado bajo su propio sello, Rolling Stones Records. El disco incluye algunos de los mayores clásicos de la banda, entre ellos "Brown Sugar", "Wild Horses", "Can't You Hear Me Knocking" y "Dead Flowers".

En tanto, Hackney Diamonds, lanzado en 2023, significó el regreso del grupo al estudio con material inédito después de 18 años. Además, fue el primer álbum editado tras la muerte del baterista Charlie Watts en 2021, aunque el músico participa en dos de las canciones incluidas en ese trabajo.

Durante la entrevista, Jagger también bromeó sobre algunos de los discos más breves del grupo. "Hay algunos discos de los Rolling Stones que tienen ocho canciones. ¿Solo ocho canciones y tenías unos 30 años? Vamos, ¿qué estabas haciendo?", comentó entre risas.

Al momento de elegir sus temas favoritos, el cantante mencionó varias composiciones emblemáticas del repertorio stone: "Sympathy For The Devil", "Start Me Up", "Angie" y "Honky Tonk Women", canciones que forman parte de la identidad musical del grupo desde hace décadas.

Formados en Londres en 1962, los Rolling Stones continúan integrados por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. A lo largo de su carrera publicaron 25 discos de estudio, ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989 y lograron 14 álbumes número uno en el Reino Unido, además de consolidarse como una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Según datos difundidos por Spotify, el grupo supera actualmente los 27 millones de oyentes mensuales y suma más de 16 millones de seguidores en la plataforma. Entre sus canciones más reproducidas figuran "Paint It, Black", con más de 1.670 millones de reproducciones, seguida por "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up", "Gimme Shelter" y "Sympathy For The Devil".

En Argentina, Buenos Aires encabeza el ranking de ciudades con mayor cantidad de oyentes de la banda, seguida por Córdoba, Rosario, La Plata, Neuquén y Mar del Plata, una muestra más del histórico vínculo que los Rolling Stones mantienen con el público argentino.