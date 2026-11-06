Un perro que se esconde cuando escucha truenos, otro que se niega a entrar al veterinario y uno que retrocede al ver una escalera pueden tener algo en común: un miedo que afecta su vida cotidiana. En una entrevista en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV, el conductista canino Roberto Bastianelli explicó cómo aparecen las fobias en los perros, qué situaciones las desencadenan y cuándo es necesario buscar ayuda.

“La fobia es el miedo descontrolado e irracional”, señaló Bastianelli. No todo susto es una fobia: la intensidad, la persistencia y la dificultad para recuperar la calma son claves para evaluar el problema.

Los ruidos que los hacen esconderse

La pirotecnia, los truenos, las motos ruidosas y hasta una licuadora pueden provocar miedo intenso. Bastianelli llamó ligirofobia al temor a los sonidos fuertes y astrafobia al relacionado con las tormentas, que también pueden involucrar lluvia, viento y granizo.

Durante estos episodios, algunos animales tiemblan, babean, se esconden o intentan escapar. El especialista también mencionó la anemofobia, miedo al viento, que puede aparecer incluso durante el secado después del baño.

La meta, explicó, es que el animal aprenda progresivamente a convivir con esos sonidos sin entrar en pánico.

El miedo a las personas y a otros perros

Una experiencia de maltrato puede hacer que un animal desconfíe del acercamiento humano. Del mismo modo, un ataque durante un paseo puede llevarlo a evitar otros perros. Bastianelli se refirió a estos temores como antropofobia y cinofobia, respectivamente.

También mencionó el temor a los niños, que llamó infantofobia, cuando han sufrido tirones de orejas, abrazos fuertes u otros juegos bruscos. En esas circunstancias, la prevención pasa por supervisar el contacto y enseñar a respetar el espacio del animal.

“Los perros muchas veces atacan por miedo”, advirtió. Una reacción defensiva no debe confundirse automáticamente con agresividad habitual: forzar el contacto cuando el perro está asustado puede aumentar el riesgo de una mordedura.

Una mala experiencia puede cambiar su conducta

Bastianelli recordó el caso de un cachorro de San Bernardo que evitaba acercarse a una piscina. Al indagar, supo que alguien lo había arrojado al agua para enseñarle a nadar.

Algo similar puede pasar con los pisos resbaladizos después de una caída, las escaleras o los baños. También mencionó la agorafobia, en perros que se resisten a salir de casa tras un atropello o un ataque, y la llamada iatrofobia, cuando temen las visitas al veterinario.

Para estos últimos, propuso incorporar visitas breves al consultorio que no incluyan intervenciones molestas y terminar con una experiencia agradable, como un premio.

Qué hacer para que el miedo no empeore

El entrevistado destacó la importancia de la socialización temprana: durante los primeros meses, los cachorros necesitan conocer gradualmente personas, animales y entornos, siempre con precauciones sanitarias indicadas por un veterinario.

Para tratar un temor persistente, mencionó la desensibilización y el contracondicionamiento. Consisten en trabajar con una exposición muy gradual a lo que asusta al perro y asociarla con estímulos positivos, sin obligarlo a soportar situaciones que lo desborden.

“Es importante que todos los trastornos de conducta o de fobia sean correctamente tratados”, sostuvo Bastianelli.

Si el animal tiembla, intenta huir, deja de salir o reacciona defensivamente de manera frecuente, corresponde consultar a un veterinario y, cuando sea necesario, a un profesional especializado en comportamiento. Acompañarlo con calma, ofrecerle un espacio seguro y evitar castigos ayuda a protegerlo mientras se define un abordaje adecuado.