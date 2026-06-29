Mientras dormía, le prendieron fuego a su auto en Rivadavia

Un hecho de características violentas conmocionó durante la madrugada del domingo a los vecinos de Villa San José, en el departamento Rivadavia, cuando un hombre de 51 años fue víctima de un ataque intencional contra su automóvil. Según la denuncia radicada ante las autoridades, desconocidos ingresaron a la propiedad mientras el propietario dormía, rociaron el vehículo con nafta y le prendieron fuego.

El episodio ocurrió cerca de las 5.07, momento en que el damnificado despertó al escuchar ruidos provenientes del exterior de su vivienda. Al salir a verificar qué sucedía, se encontró con una escena alarmante: su Toyota Corolla estaba siendo consumido por las llamas. Rápidamente, el hombre logró controlar el fuego y evitar que el incendio destruyera por completo el rodado, aunque los daños materiales en la puerta y el guardabarros ya eran evidentes.

De acuerdo con el parte policial, los atacantes forzaron el portón de rejas del domicilio para acceder al vehículo, dañaron la puerta del acompañante y utilizaron un bidón con combustible y un trapo para iniciar el fuego. El rápido accionar del propietario impidió que las llamas se propagaran y generaran consecuencias aún más graves.

Personal de Bomberos también se hizo presente en el lugar para colaborar en el control de la situación y asegurar la zona. Desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Genéricos se ordenaron una serie de medidas procesales para esclarecer el hecho, entre las que se incluyen la inspección ocular, el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona, y la toma de declaraciones a posibles testigos que pudieran haber observado algo inusual en los momentos previos al ataque.

Además, se solicitó un informe técnico a Bomberos que permita determinar con precisión las características del incendio y aportar elementos clave para la identificación de los responsables. Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron a perpetrar este ataque, y la investigación continúa en curso a fin de dar con los autores del hecho.