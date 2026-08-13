Un grupo de delincuentes entró a robar a la casa de un abogado en un barrio privado de Santa Lucía y, antes de escapar, se puso a tomar las bebidas que encontró en la vivienda.

El hecho ocurrió durante la madrugada y fue denunciado el martes por un hombre de apellido Rojas, abogado y propietario de la vivienda ubicada en el barrio Vistas del Este. Según las primeras versiones policiales, en ese momento no había ningún morador en la casa.

Los ladrones violentaron uno de los accesos y una vez dentro recorrieron la propiedad en busca de objetos de valor. Se llevaron un Smart TV, una tetera eléctrica blanca, varios cuchillos de cocina y ropa de cama, entre ellos distintos acolchados.

Pero el robo tuvo un particular detalle: además de llevarse pertenencias, los delincuentes abrieron la heladera y se pusieron a tomar.

Entre las bebidas que encontraron había una botella de mezcal, una bebida de origen mexicano que el dueño tenía guardada. Los desconocidos consumieron parte de las bebidas antes de abandonar la vivienda.

El caso quedó en manos de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, con intervención del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el ingreso a la propiedad y busca determinar quiénes fueron los responsables.