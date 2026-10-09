En un hecho calificado por su entorno como un nuevo acto de persecución hacia el periodismo y el feminismo, el Gobierno de Javier Milei le negó la entrada a la Argentina y deportó a la periodista vasca Nekane Txapartegi, coordinadora del medio feminista suizo RADIA. La comunicadora había viajado al país para realizar la cobertura del 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y no Binaries.

El episodio ocurrió cuando Nekane arribó el pasado domingo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a otras integrantes de RADIA, con destino a la provincia de Córdoba, donde se llevará a cabo el evento este año. En el lugar, la periodista fue apartada de su grupo de viaje, derivada a la oficina de Migraciones y posteriormente expulsada del país.

La única justificación formal que recibió sobre su deportación provino a través de la aerolínea que la repatrió a Europa, la cual le exhibió un acta emitida por la Vicejefatura de Gabinete del Interior en la que figuraba textualmente la expresión “sospecha fundada- falso turista”.

Desde el medio RADIA vincularon directamente la expulsión con los antecedentes políticos de la activista. “Sospechamos que (en Migraciones) trabajan con los listados de EE.UU. en los que figura Nekane y que eso activó la alarma (...) Por los comentarios del funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, la decisión se relacionaba con su trayectoria política y de lucha”, manifestaron.

Nekane Txapartegi es una activista vasca exiliada en Zúrich. Su historial político se remonta a 1999, cuando se desempeñaba como concejala municipal en Asteasu y fue detenida por la Guardia Civil bajo acusaciones de colaborar con la organización ETA.

Durante su detención incomunicada de cinco días, denunció haber sido víctima de violencia sexual y de haber firmado una autoinculpación bajo tortura. Tras ser condenada en 2007 a 11 años de prisión, logró huir a Suiza y, luego de un proceso de presión internacional, su condena fue reducida, quedando en libertad en 2017.

“Se le denegó la entrada a Argentina por haber sido presa política y exiliada vasca, y por continuar participando en espacios de lucha y hacer periodismo feminista”, denunciaron desde RADIA.

Finalmente, el medio suizo criticó el endurecimiento de los controles migratorios bajo la gestión actual y concluyó: “Mientras el gobierno de Milei reivindica públicamente medidas cada vez más duras de control migratorio y restricciones de entrada que han afectado a numerosxs activistas y personas críticas, desde RADIA reivindicamos y ejercemos nuestro derecho y responsabilidad de informar, y de denunciar la persecución política y patriarcal. Al fascismo respondemos con más feminismo”.