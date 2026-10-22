Boca vivió una noche inolvidable en el Maracaná. Con un triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama, el equipo argentino revirtió la serie de semifinales y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Después del encuentro, Leandro Paredes reveló una intimidad que tuvo como protagonista a Miguel Merentiel, autor de uno de los goles de la remontada.

El capitán xeneize contó que, antes del partido, le había hecho un pedido especial al delantero uruguayo. “Estoy muy feliz por él. Antes del partido, le pedí que me lleve a la final, que haga un gol y cumplió”, relató tras la clasificación.

La frase reflejó la confianza entre ambos futbolistas y el vínculo que construyeron dentro del plantel. Paredes también expresó su alegría por el rendimiento de su compañero y por el objetivo alcanzado por el equipo.

El pedido de Paredes que terminó en festejo

Merentiel fue clave en la revancha disputada en Río de Janeiro. Después de que Lautaro Di Lollo abriera el marcador, el atacante uruguayo convirtió el segundo gol de Boca y ayudó a encaminar una clasificación que todavía tendría más emociones.

Vasco da Gama descontó y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final, cuando Paredes apareció con un remate decisivo para marcar el 3-1 definitivo.

Boca necesitaba revertir la derrota por 1-0 sufrida en el encuentro de ida, en La Bombonera. Con el resultado conseguido en Brasil, dio vuelta la serie y aseguró su lugar en la definición continental.

La emoción del capitán xeneize

Después del partido, Paredes destacó la relación que mantiene con Merentiel y no ocultó su cariño por el delantero. “Estoy muy feliz por él y por nosotros. Con él tengo una relación increíble, lo quiero muchísimo y me pone feliz por él”, expresó.

El mediocampista también agradeció el esfuerzo de sus compañeros y valoró la actuación colectiva en una noche de máxima exigencia. Su gol en los minutos finales terminó de sellar una remontada que desató los festejos de los hinchas de Boca.

Cuándo jugará Boca la final

Con la clasificación asegurada, Boca se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Su rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

La victoria en el Maracaná dejó al equipo argentino a un paso de un nuevo título internacional y convirtió el pedido de Paredes a Merentiel en una de las historias más comentadas de una noche que los hinchas xeneizes difícilmente olvidarán.