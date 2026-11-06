Boca Juniors recibió una noticia importante de cara a uno de los compromisos más decisivos de la temporada. Miguel Merentiel no fue incluido en la convocatoria definitiva de la selección de Uruguay para la próxima fecha FIFA, por lo que estará disponible para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el sábado 14 de noviembre.

La decisión del entrenador uruguayo Diego Forlán generó tranquilidad en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena. El delantero había sido incluido en una prelista de 42 futbolistas, lo que había encendido las alarmas en el Xeneize ante la posibilidad de perder a una de sus principales figuras ofensivas.

Sin embargo, cuando se conoció la nómina definitiva, el nombre de Merentiel no apareció entre los seleccionados. De esta manera, el atacante podrá continuar trabajando con Boca y estará a disposición del Vasco para el encuentro que definirá uno de los finalistas del certamen nacional.

Boca podrá contar con Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina

El Xeneize enfrentará a Banfield el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un partido que tendrá como premio la clasificación a la final de la Copa Argentina.

La presencia de Merentiel representa una ventaja importante para Arruabarrena, especialmente por el exigente calendario que afrontará Boca durante las próximas semanas. El equipo también tiene por delante la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para una semana después.

El delantero uruguayo se convirtió en una de las principales referencias ofensivas durante el ciclo del Vasco y su posible ausencia había generado preocupación en el club.

La convocatoria de Uruguay coincidía con las fechas de los encuentros decisivos de Boca, por lo que su exclusión de la lista terminó favoreciendo los planes del entrenador.

Álvaro Montero también estará disponible para Boca

La situación de Merentiel no fue la única noticia positiva para el conjunto de La Ribera. El arquero colombiano Álvaro Montero tampoco fue convocado por su selección para los próximos compromisos internacionales, por lo que estará disponible para el encuentro contra Banfield.

Montero era otro de los jugadores que podían perderse la semifinal debido a la fecha FIFA. Sin embargo, la decisión del entrenador colombiano Néstor Lorenzo permitirá que continúe bajo las órdenes de Arruabarrena.

De esta manera, Boca conservará a dos futbolistas importantes de su estructura titular para afrontar una instancia decisiva de la temporada.

Uruguay enfrentará a Argentina en La Bombonera

La selección uruguaya disputará dos amistosos durante la próxima ventana internacional. El primero será frente a Argentina el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Diego Forlán recibirá a República Dominicana el martes 17 de noviembre, también a las 20, en Montevideo.

Entre los convocados figura Santiago Mele, arquero de Independiente, quien será el único representante del fútbol argentino en la nómina uruguaya.

Mientras tanto, Boca continuará concentrado en sus próximos compromisos, con el objetivo de cerrar la temporada con títulos. La disponibilidad de Merentiel y Montero le permitirá a Arruabarrena preparar la semifinal de la Copa Argentina con dos de sus principales futbolistas.