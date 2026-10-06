Miguel Merentiel tomó una decisión sobre su futuro en Boca. El delantero uruguayo quiere continuar en el Xeneize y su representante, Marcelo Tejera, ya inició conversaciones con la dirigencia para buscar una mejora contractual y extender el vínculo por cinco años más.

El atacante de 30 años tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2027. Sin embargo, desde su entorno consideran que su rendimiento merece una actualización de las condiciones económicas y una extensión de su permanencia en el club.

Tejera confirmó que ya mantuvo conversaciones con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado para avanzar en ese sentido. “He hablado con Román y Delgado para buscar una mejora de contrato porque creo que la merece”, explicó el representante en diálogo con Carve Deportiva.

La intención es que siga en Boca

El representante también dejó en claro que la intención de Merentiel no es llegar al final de su contrato para marcharse como jugador libre. “No es la idea por lo mucho que le dio Boca a él, y él a Boca”, señaló Tejera.

Por el momento, las negociaciones no están avanzadas y las partes deberán encontrar un acuerdo que contemple tanto una mejora económica como una extensión del vínculo.

Merentiel llegó a Boca en febrero de 2023, inicialmente a préstamo desde Palmeiras. Posteriormente, el club adquirió su pase por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Desde su llegada, la “Bestia” se consolidó como uno de los delanteros más importantes del equipo. Según los datos difundidos por TN, acumula 182 partidos, 62 goles y 19 asistencias con la camiseta azul y oro.

Una situación diferente en la selección uruguaya

Durante la misma entrevista, Tejera también cuestionó el poco espacio que Merentiel tuvo en la selección de Uruguay. El delantero disputó solamente un partido con la Celeste, en septiembre de 2024, ante Venezuela.

El representante sostuvo que fueron “injustos” con el atacante y afirmó que posteriormente supo que no era del agrado del entonces entrenador Marcelo Bielsa.

Mientras tanto, el futuro inmediato de Merentiel parece estar ligado a Boca. La prioridad de su entorno es alcanzar un acuerdo con la dirigencia para mejorar su contrato y prolongar su estadía en el Xeneize.