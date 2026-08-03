Migueles agarró del cuello a la hija de Wanda Nara y estalló el escándalo

Wanda Nara transita el final de su verano europeo de 2026 acompañada por sus hijas Francesca e Isabella y su pareja Martín Migueles,. La estadía en la playa derivó en una situación inesperada cuando la empresaria publicó en sus perfiles digitales un video que debió subir dos veces para corregir un detalle específico. En la primera versión de la grabación se observa a Migueles sujetando a la adolescente por el cuello para lanzarla al agua durante un momento de juego.

Este suceso tiene lugar mientras se resuelve el traslado de las menores a Argentina. La justicia italiana determinó que la madre podrá tramitar pasaportes provisorios este lunes sin necesidad de contar con la firma de Mauro Icardi. El futbolista ya expresó su desacuerdo con que las niñas regresen a Buenos Aires, lo que aumenta la sensibilidad sobre cualquier material audiovisual compartido que involucre al entorno de su madre.

La decisión de borrar el fragmento polémico sugiere una intención de evitar futuros conflictos legales con el padre de las niñas. Icardi ya realizó denuncias previas relacionadas con el comportamiento del actual compañero de Nara en el ámbito familiar, donde se analizó una "situación grave" según los registros de sus abogados. A pesar de los intentos por editar el contenido, el material original permaneció disponible el tiempo suficiente para generar repercusiones en el entorno de la conductora,.