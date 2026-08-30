Milagro en Nepal: una niña sobrevivió 60 horas atrapada bajo el barro

Una niña de seis años fue rescatada con vida este sábado en Timure, al norte de Nepal, después de permanecer casi 60 horas atrapada bajo los escombros provocados por una devastadora riada. El operativo se desarrolló entre barro, piedras y restos de viviendas destruidas por la fuerza del agua.

Los equipos de emergencia avanzaron manualmente entre maderas, chapas, rocas y fragmentos de estructuras hasta localizar a la menor en un estrecho espacio entre los restos acumulados por la corriente.

La niña fue extraída por los rescatistas y trasladada fuera de la zona afectada. En un primer momento parecía estar inconsciente, pero posteriormente recibió atención de los equipos de emergencia. Imágenes difundidas después del rescate la mostraron consciente, abrigada y recibiendo alimentos en un puesto de seguridad cercano.

El rescate fue registrado en un video difundido por la Policía Armada de Nepal, que informó que habían transcurrido cerca de 60 horas desde la riada hasta la localización de la menor.

Una zona devastada por la crecida

Timure, ubicada cerca de la frontera con China, se encuentra entre las localidades más afectadas por la crecida registrada en la cuenca del Bhote Koshi. La fuerza del agua arrasó viviendas, comercios e infraestructura a lo largo de los corredores de los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

Miles de militares, policías y efectivos de la Policía Armada participan de los operativos de búsqueda y rescate. En distintos sectores también se utilizan helicópteros debido a que numerosos caminos permanecen destruidos o interrumpidos.

Con el paso de las horas, las tareas se volvieron más complejas debido a que las capas de barro, roca y restos de construcciones comenzaron a secarse y compactarse. Esta situación dificulta el trabajo de los rescatistas y reduce las posibilidades de encontrar personas con vida.

675 muertos y casi 3.000 desaparecidos

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades nepalíes elevaron este sábado a 675 la cantidad de cuerpos recuperados dentro de su territorio como consecuencia de la riada.

A esa cifra se suman siete fallecidos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong, por lo que el total de muertos entre Nepal y el Tíbet asciende a 682 personas.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó además que 2.418 personas continúan incomunicadas o desaparecidas. Entre ellas hay 589 ciudadanos extranjeros y 933 trabajadores vinculados con proyectos hidroeléctricos de la región.

La magnitud de la tragedia también generó dificultades para identificar a las víctimas. Debido a la saturación de las morgues y al deterioro de los cuerpos recuperados de los ríos, las autoridades comenzaron a realizar tomas masivas de muestras de ADN antes de disponer la sepultura de personas que todavía no pudieron ser identificadas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Los equipos de emergencia mantienen los operativos en distintos puntos de la zona afectada, donde se presume que podría haber personas atrapadas bajo toneladas de barro y estructuras destruidas.

Entre los afectados también hay turistas extranjeros. La Junta de Turismo de Nepal informó que 184 turistas fueron rescatados con vida, mientras que otros 420 permanecen desaparecidos. Este sábado, además, fueron rescatados dos ciudadanos españoles.

El Gobierno de Nepal solicitó asistencia internacional para reforzar las tareas forenses y la conservación de los cuerpos, además de apoyo técnico para avanzar en la búsqueda de trabajadores que podrían encontrarse atrapados en túneles anegados de centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca afectada.