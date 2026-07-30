En medio de la devastación que dejaron los terremotos ocurridos a fines de junio en Venezuela, una historia conmovió al país y dio un respiro de esperanza. Beily, un caniche de apenas dos años, fue rescatado con vida después de permanecer 29 días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado. Su increíble supervivencia culminó con un emotivo reencuentro junto a su dueña.

El hallazgo ocurrió durante las tareas de búsqueda que continuaban en una de las zonas más afectadas por el sismo. Contra todo pronóstico, los rescatistas escucharon débiles sonidos provenientes de los restos de la estructura y, tras un delicado operativo, lograron sacar al pequeño perro con vida.

Aunque presentaba signos de deshidratación y un evidente desgaste físico por el tiempo que pasó atrapado, Beily reaccionó de inmediato al ver a su familia. El reencuentro con su dueña estuvo cargado de emoción y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de personas celebraron el desenlace de una historia que parecía imposible.

Los equipos de rescate destacaron que la supervivencia del animal fue excepcional y atribuyeron el desenlace a una combinación de factores, entre ellos la existencia de pequeños espacios de aire entre los escombros y la rápida atención veterinaria que recibió tras ser liberado.

El caso de Beily se convirtió en uno de los símbolos de esperanza que dejó la tragedia. Mientras las labores de rescate continúan en las zonas afectadas por el terremoto, la historia del pequeño caniche recorrió el mundo y recordó que, incluso en los escenarios más dramáticos, aún pueden ocurrir verdaderos milagros.