El mercado de pases de Boca sumó una preocupación inesperada. Mientras el club trabaja en nuevas incorporaciones para reforzar el plantel, desde Italia aseguran que Milan prepara una oferta para contratar a Leandro Paredes en este período de transferencias.

La información fue adelantada por el periodista Martín Arévalo en ESPN, quien señaló que el club italiano hará llegar una propuesta concreta tanto a Boca como al futbolista para intentar concretar su regreso al fútbol italiano.

La posible salida del mediocampista representa una situación sensible para el Xeneize, ya que desde su regreso a mediados de 2025 Paredes se transformó en una pieza fundamental del equipo y también en uno de sus referentes dentro de la cancha.

Paredes, capitán y pieza clave de Boca

Desde su vuelta al club que lo vio debutar profesionalmente, el mediocampista de la Selección argentina se consolidó rápidamente en el equipo.

En sus primeros 43 partidos desde el regreso, Paredes convirtió cuatro goles y aportó nueve asistencias. Uno de sus tantos más recordados fue el que marcó ante River en el Superclásico disputado en el estadio Monumental en abril de este año.

Además de su importancia futbolística, el jugador asumió un rol de liderazgo y se convirtió en capitán de Boca.

Ahora, la posibilidad de que Milan avance formalmente por él abre un nuevo escenario en el mercado de pases y obliga al club argentino a evaluar qué hacer frente a una eventual propuesta.

El regreso al fútbol italiano

Para Paredes, una transferencia al Milan significaría regresar a un fútbol que conoce muy bien.

El volante llegó a Europa después de su primera etapa en Boca y tuvo pasos por Chievo Verona, Roma, Empoli y Juventus.

Su vínculo más importante fue con Roma, club en el que tuvo tres etapas a lo largo de su carrera y donde acumuló la mayor cantidad de partidos en Italia.

Antes de regresar a Boca, Paredes también tuvo experiencias en el Zenit de Rusia y el Paris Saint-Germain, donde logró consolidarse en el fútbol europeo.

Los números de Paredes en Italia

En total, el mediocampista disputó 204 partidos en el fútbol italiano, con 16 goles y 13 asistencias.

Su recorrido por los clubes italianos fue:

Roma: 135 partidos, 13 goles y 11 asistencias.

Empoli: 33 partidos, 2 goles y 1 asistencia.

Juventus: 35 partidos, 1 gol y 1 asistencia.

Chievo Verona: 1 partido, sin goles ni asistencias.

Pese a su extensa trayectoria en el Calcio, Paredes no consiguió títulos durante sus distintas etapas en el fútbol italiano.

Boca, atento al futuro del capitán

La posibilidad de que Milan presente una oferta concreta coloca a Boca frente a una decisión importante. Paredes regresó al club en 2025 con el objetivo de volver a vestir la camiseta que marcó sus comienzos y rápidamente pasó a ocupar un lugar central en el plantel.

Ahora, el interés del equipo italiano podría modificar los planes del Xeneize en pleno mercado de pases.

Mientras Milan prepara su propuesta, en Boca deberán esperar para conocer los términos de la oferta y, eventualmente, definir si el capitán continuará en el equipo o volverá a Europa.