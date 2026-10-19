Milán volvió a vivir una jornada de disturbios y enfrentamientos entre grupos, en medio de un clima de tensión social que mantiene en alerta a las autoridades italianas. Los incidentes se registraron el domingo 18 de octubre y volvieron a poner el foco en la seguridad en las calles de una de las principales ciudades del país.

Durante la tarde se produjeron choques entre manifestantes y grupos enfrentados, lo que obligó a desplegar operativos policiales para contener la situación. Los episodios generaron preocupación entre los vecinos y afectaron la circulación en distintos sectores urbanos.

Los hechos se suman a otras jornadas de movilización y tensión que se vienen registrando en Italia y en distintas ciudades europeas.

Las autoridades siguen de cerca la situación

Los disturbios renovaron las preocupaciones por la posibilidad de nuevos enfrentamientos y por el impacto de las protestas en la vida cotidiana de la ciudad. La presencia policial buscó controlar los incidentes y evitar que la violencia se extendiera a otras zonas.

La situación en Milán se desarrolla en un contexto europeo marcado por manifestaciones, reclamos sociales y episodios de violencia en espacios públicos.