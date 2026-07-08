El presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales tras la clasificación de la Selección argentina en el Mundial 2026. Esta vez compartió en su cuenta de X una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien lanzó fuertes críticas contra el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, luego de sus declaraciones tras la derrota frente a la Albiceleste.

El posteo de Milei en X.

La publicación de Wolff estuvo acompañada por una imagen de Hassan realizando el gesto de los brazos cruzados a la altura de las muñecas, una señal impulsada por la FIFA para denunciar situaciones de racismo en el fútbol.

Las críticas de Waldo Wolff

En su mensaje, el legislador cuestionó el uso de ese gesto por parte del entrenador egipcio y vinculó la imagen con la situación de distintas minorías en algunos países de Medio Oriente. "NO ES UNA FOTO MÁS. Es la foto de la perversión. Significa discriminación".

Luego agregó: "En parte de su cultura son millones los que la sufren. Coptos, homosexuales, mujeres sin velo, judíos, cristianos, disidentes etc. Si alguno de ellos se les ocurre levantar las manos pidiendo discriminación, los lapidan al instante".

Wolff también apuntó contra quienes, según su visión, respaldan esas conductas. "Y algo peor, la izquierda woke que defiende sus derechos en occidente, aplaude a los verdugos de oriente".

Pedido de sanción para Hossam Hassan

El legislador también criticó la actitud del entrenador egipcio tras la eliminación frente a Argentina. "Usarla porque perdiste un partido de futbol en buena ley no solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad internacional".

Además, destacó la postura de otros referentes del fútbol egipcio. "Me quedo también con voces como las de Salah y otros que lejos de victimizarse reivindicaron la esencia caballeresca del deporte".

Sobre el final del mensaje realizó un pedido dirigido a la FIFA. "La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad".

Milei respaldó el mensaje

Minutos después de su publicación, el presidente Javier Milei compartió el mensaje completo desde su cuenta oficial de X, dándole difusión en medio de la controversia que se generó tras las declaraciones de Hossam Hassan luego de la eliminación de Egipto frente a la Selección argentina.

La polémica continúa creciendo mientras la Albiceleste se prepara para disputar los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.