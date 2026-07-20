Milei declarará feriado el día que la Selección decida festejar el subcampeonato

El presidente Javier Milei anunció este domingo que el Gobierno nacional declarará feriado el día en que la Selección Argentina decida celebrar junto a los hinchas el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, pocas horas después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó 1-0 ante España en el tiempo suplementario.

El anuncio del Presidente

En su publicación, Milei explicó que la fecha del feriado dependerá de la decisión que tomen los futbolistas y el cuerpo técnico sobre el día elegido para los festejos.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el mandatario.

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales y abrió expectativas sobre cómo será el recibimiento del plantel en el país.

El regreso de la Selección

La delegación argentina emprenderá el regreso desde Estados Unidos durante la madrugada del lunes y tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre las 13 y las 15.

Mientras tanto, el Gobierno nacional analiza distintas alternativas para organizar los festejos junto a los campeones y garantizar el operativo de seguridad.

El feriado dependerá de la decisión del plantel

Desde la Casa Rosada señalaron que el feriado nacional ya está previsto y que solo resta definir la fecha, la cual dependerá exclusivamente de la voluntad de los jugadores y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Las mismas fuentes indicaron que el día festivo podría concretarse el lunes o trasladarse al martes, aunque aclararon que la decisión final será tomada una vez que el plantel confirme cuándo realizará el encuentro con los hinchas.

De esta manera, el Gobierno busca acompañar el reconocimiento a una Selección que volvió a llegar a una final del mundo y que, pese a no conseguir el bicampeonato, recibió el respaldo de millones de argentinos durante toda la competencia.