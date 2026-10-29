El presidente Javier Milei felicitó este jueves 29 de octubre al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por el resultado de las elecciones legislativas en las que su partido, el Likud, se convirtió en la fuerza más votada. El mandatario argentino destacó su liderazgo y ratificó la alianza estratégica entre ambos países, pese a que el oficialismo israelí no consiguió la mayoría necesaria para formar gobierno.

El mensaje llegó después de conocerse los resultados de una elección que dejó un escenario político dividido. Con el escrutinio completado, el Likud obtuvo 27 bancas, mientras que el bloque encabezado por Netanyahu alcanzó 53 de los 120 escaños de la Knéset, ocho menos de los 61 necesarios para reunir una mayoría.

A través de su cuenta de X, Milei celebró el desempeño electoral del primer ministro israelí. "Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud", expresó.

El Presidente también resaltó la capacidad política de su aliado para obtener el primer puesto a pesar de los pronósticos electorales adversos.

Milei ratificó su alianza estratégica con Israel

En su publicación, Milei reafirmó el alineamiento de Argentina con el Gobierno israelí y aseguró que ambos países continuarán trabajando juntos.

"La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos", sostuvo, en un mensaje en el que también hizo referencia a la defensa de los valores occidentales.

Netanyahu respondió públicamente y agradeció el respaldo del mandatario argentino. El primer ministro destacó la amistad entre ambos y valoró el apoyo que recibe de la administración libertaria.

El intercambio volvió a reflejar la cercanía política entre los dos gobiernos. Desde el comienzo de su presidencia, Milei convirtió el fortalecimiento de las relaciones con Israel en una de las prioridades de su política exterior.

Netanyahu ganó como partido, pero no consiguió mayoría

El resultado electoral dejó un panorama complejo para Netanyahu, pese a que el Likud se consolidó como la principal fuerza individual del Parlamento.

Con el recuento terminado, su alianza reunió 53 bancas, mientras que el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot alcanzó 48 representantes.

Por su parte, los partidos árabes consiguieron 19 escaños y podrían desempeñar un papel determinante en las negociaciones para conformar una nueva coalición.

Las cifras todavía deben recibir la proclamación oficial, prevista para el 4 de noviembre.

El sistema parlamentario israelí exige reunir al menos 61 representantes para formar una mayoría en la Knéset. Por ese motivo, haber obtenido más votos que cualquier otro partido no garantiza la continuidad de Netanyahu como primer ministro.

Qué puede pasar con el próximo Gobierno de Israel

El resultado obligará a las principales fuerzas políticas a negociar acuerdos para intentar alcanzar los apoyos necesarios.

Una vez publicados oficialmente los resultados, el presidente israelí, Isaac Herzog, deberá consultar a los distintos partidos y encargar la formación del Gobierno al dirigente que considere con mayores posibilidades de reunir una mayoría.

Ese procedimiento podría abrir una etapa de negociaciones entre el oficialismo, la oposición y otras fuerzas parlamentarias.

Mientras tanto, Milei ya dejó definida su posición internacional al felicitar a Netanyahu y reafirmar la alianza bilateral, aunque el futuro político del primer ministro israelí todavía depende de las negociaciones posteriores a las elecciones.