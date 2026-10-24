Milei habló de la salud del Papa y confía en su visita a Argentina

El presidente Javier Milei se mostró optimista por la recuperación del papa León XIV y afirmó que la prioridad es su estado de salud antes de su esperada visita a la Argentina. El Vaticano mantiene programado el paso del pontífice por el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Lo importante es que el Papa se recupere y esté bien”, expresó Milei este sábado durante una entrevista en Radio Mitre. El mandatario sostuvo que, si su recuperación permite concretar el viaje, su llegada significará “alegría” y “bendiciones” para el país.

Las declaraciones se producen días después de que el Vaticano comunicara resultados favorables sobre la evolución del pontífice. Los estudios posteriores a la cirugía confirmaron que el adenocarcinoma pulmonar que le fue extirpado estaba localizado y que no será necesario realizar un tratamiento adicional.

León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma y posteriormente recibió el alta. Desde entonces retomó de manera gradual sus actividades.

Milei puso la recuperación por encima de la política

El Presidente sostuvo que la situación debe ser abordada primero desde una perspectiva humana y cuestionó los intentos de trasladar las diferencias políticas al viaje papal.

También rechazó las especulaciones sobre sectores que podrían no querer que León XIV visite el país y remarcó el valor espiritual que tendría su llegada para una parte importante de la sociedad argentina.

Milei recordó además el caso de Francisco, quien nunca regresó a la Argentina durante sus 12 años como Papa. Según su interpretación, esa decisión estuvo relacionada con la intención de evitar tensiones políticas en su país de origen.

En ese marco, definió al fallecido Francisco como “el argentino más importante de la historia” por haber alcanzado la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

La visita de León XIV sigue prevista para noviembre

Hasta el momento, la Santa Sede mantiene sin cambios el viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Está previsto que el mismo domingo mantenga un encuentro con Milei en la Casa Rosada, además de participar de ceremonias religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores.

La evolución médica será seguida de cerca durante los próximos días. Por ahora, los últimos informes del Vaticano describen una recuperación favorable y mantienen en agenda una visita que marcará el primer viaje de León XIV a la Argentina como pontífice.