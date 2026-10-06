El presidente Javier Milei se adelantó a la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina y le dedicó un mensaje antes del amistoso ante Benín, que se disputará este martes en el estadio Monumental. El mandatario destacó la trayectoria del capitán y recuperó antiguas declaraciones en las que había defendido su nivel futbolístico.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, escribió Milei en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por un video compuesto por fragmentos de entrevistas anteriores del Presidente, en los que hablaba sobre las estadísticas y el rendimiento del futbolista. La publicación recupera especialmente una de sus frases más contundentes: “Messi es imposible”.

El mensaje antes de la despedida

Milei cerró su publicación con una nueva referencia al capitán argentino: “Messi es imposible...!!!”. Luego, sumó un mensaje de aliento para el seleccionado que dirige Lionel Scaloni: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”.

El saludo se produjo horas antes del último partido de Messi con la camiseta argentina, en una jornada marcada por los homenajes al futbolista y la expectativa por su despedida frente al público del Monumental.

La publicación también retoma una valoración que Milei expresó en distintas oportunidades sobre el jugador. El Presidente había destacado especialmente la magnitud de los números de Messi y su capacidad para alcanzar registros que, según su análisis, no tienen comparación en la historia del fútbol.

La despedida de Messi

Messi jugará ante Benín su último encuentro con la Selección argentina después de más de dos décadas como protagonista del equipo nacional. El partido comenzará a las 20 y tendrá como escenario el Monumental.

La jornada estará acompañada por diferentes homenajes y espectáculos musicales preparados para despedir al capitán. También se espera la presencia de familiares, excompañeros y figuras vinculadas con la trayectoria del rosarino.

De esta manera, el mensaje de Milei se suma a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió Messi antes de su último partido con la Selección argentina.