El presidente Javier Milei viajará a Asunción para participar en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La ceremonia está prevista para el 17 de enero, según confirmaron fuentes oficiales.

El tratado involucra a los cuatro países miembros del Mercosur y al bloque europeo, y constituye uno de los acuerdos comerciales más relevantes de la región. Si bien fue alcanzado en 2019, aún no fue ratificado por los parlamentos nacionales ni por el Parlamento Europeo, por lo que su implementación permanece pendiente.

Desde el Ejecutivo señalaron que la presencia del mandatario argentino en la firma apunta a reforzar el posicionamiento del país en el escenario internacional y a consolidar vínculos estratégicos con la Unión Europea. El viaje se dará en un contexto de tensiones diplomáticas con Brasil, uno de los socios centrales del bloque regional.

Pese a la relevancia del acuerdo, el Gobierno decidió no avanzar de inmediato con su debate en el Congreso. Fuentes oficiales indicaron que durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero la prioridad legislativa será la reforma laboral, eje central de la agenda parlamentaria del oficialismo.

Desde el Ejecutivo explicaron que la postergación responde a una definición de prioridades políticas para el inicio del año legislativo. Argumentaron que la ratificación del acuerdo comercial no generará efectos inmediatos y que su tratamiento podría interferir con la aprobación de reformas internas consideradas urgentes.

Funcionarios aclararon que la decisión no implica un abandono del compromiso internacional. Aseguraron que, una vez avanzados otros proyectos clave, el Gobierno impulsará el debate parlamentario del acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea.

La firma del tratado en Paraguay marcará un hito en un proceso de negociación de más de dos décadas, aunque su aplicación efectiva en Argentina quedará sujeta a definiciones políticas y legislativas que, por el momento, permanecen en agenda futura.