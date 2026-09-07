El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibieron este lunes en Casa Rosada a Hela, una perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que acaba de finalizar su etapa de servicio. El encuentro sirvió como reconocimiento a su participación en importantes procedimientos contra el narcotráfico.

Hela es una Chesapeake Bay Retriever de pelaje chocolate que integró el plantel de Detectores de Narcóticos de la fuerza y estuvo asignada a la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovías Paraná. Desde allí participó en allanamientos y procedimientos judiciales vinculados con el comercio y la distribución de drogas.

Entre sus intervenciones más importantes se encuentra una investigación contra una organización narcocriminal vinculada con Miguel Ángel "Mameluco" Villalba. En esos procedimientos, los efectivos lograron secuestrar cocaína y marihuana.

También intervino en operativos realizados tras el caso de la cocaína adulterada de Puerta 8, en el partido bonaerense de San Martín, que dejó 24 muertos. Durante los procedimientos posteriores, en los que participaron equipos especializados de la PFA, fueron secuestradas más de 25.000 dosis de cocaína listas para ser comercializadas.

Una historia junto a su guía

Hela llegó a Casa Rosada acompañada por la sargento Susana Viamonte, su guía y entrenadora. La relación entre ambas también marcó el final de sus carreras dentro de la Policía Federal.

Viamonte había cumplido en 2024 los años de servicio necesarios para retirarse. Sin embargo, decidió permanecer otros dos años dentro de la institución para poder finalizar su carrera junto a Hela.

Según la información difundida por el Gobierno, la agente eligió continuar en la fuerza precisamente para jubilarse al mismo tiempo que su compañera canina.

El encuentro con Javier y Karina Milei en la sede gubernamental funcionó así como cierre de la etapa operativa de Hela, después de años dedicada a tareas de detección de estupefacientes y de participación en investigaciones contra organizaciones narcocriminales.