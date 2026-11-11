El presidente Javier Milei se mostró visiblemente emocionado durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de su histórica visita a la Argentina. El mandatario participó de la ceremonia oficial y acompañó al Sumo Pontífice hasta la aeronave de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó rumbo a Perú.

El encuentro estuvo marcado por un saludo entre ambos y un momento de cercanía antes de que el Papa abordara el avión. Milei le extendió la mano y le agradeció personalmente por su paso por el país, en una despedida que tuvo como protagonistas a las autoridades y representantes del pueblo argentino.

El emotivo saludo entre Milei y León XIV

El Presidente llegó a la terminal aérea para participar del último tramo de la visita papal y acompañó al Pontífice durante su recorrido por la alfombra roja. Ambos caminaron hacia la escalinata del avión, mientras los presentes se acercaban para saludar al jefe de la Iglesia católica.

Visiblemente emocionado, Milei estrechó la mano de León XIV y le agradeció por la visita a la Argentina. El Papa subió la escalinata y, antes de ingresar a la aeronave, saludó a quienes se habían acercado para despedirlo al grito de «¡Viva el Papa!».

El mensaje del Papa antes de partir a Perú

Antes de abordar, León XIV expresó su agradecimiento por el recibimiento que tuvo durante su estadía en el país. «Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos... Los llevo a todos en el corazón. Hasta siempre, mi querida Argentina», manifestó.

La despedida marcó el cierre de una visita que incluyó distintas actividades oficiales y religiosas, además de encuentros con representantes de la Iglesia y distintos sectores de la sociedad. Entre los momentos destacados estuvieron su visita a la cárcel de Devoto y la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

León XIV continúa su gira apostólica por Sudamérica

Tras finalizar su recorrido por Argentina, el Pontífice partió rumbo a Perú, donde continuará su viaje apostólico hasta el lunes 16 de noviembre. El país representa un destino especial para León XIV, debido a los años que Robert Francis Prevost desarrolló allí su labor religiosa como misionero y obispo.

De esta manera, el Papa cerró su paso por la Argentina con una despedida oficial en Ezeiza y continuará su agenda pastoral en territorio peruano. Su visita al país dejó imágenes de multitudinarios encuentros religiosos y un último saludo junto al presidente Javier Milei.