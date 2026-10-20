Milei, Virginia Gallardo y Moritán, el triángulo amoroso más escandaloso

Viviana Canosa sorprendió a la audiencia de Carnaval Stream al contar con nombre y apellido un chisme explosivo que involucra directamente al gobierno. La reconocida conductora dejó sin palabras a todos sus compañeros al destapar un romance repleto de infidelidades, secretos y encuentros a escondidas entre figuras sumamente influyentes.

"El es casado" arrancó fuerte Viviana Canosa para enseguida explicar algo que le puso mucho picante a la información: "Estamos hablando de este gobierno". La periodista continuó detallando las características de la pareja involucrada: "El no tiene buena oratoria, y debería tenerla por el cargo que ocupa. Es una pareja pareja".

Sobre la mujer de 42 años, Viviana Canosa señaló: "A ella se la vincula en este último tiempo con otro señor también libertario pero que no forma parte de ese partido. Ella tiene un cargo muy importante, milagrosamente, en este gobierno". Respecto al hombre de 47 años, agregó: "El es casado, muy conocido. Ella mucho más conocida que él. Había un touch and go, qué voy a tu casa. El tenía las llaves de la casa de ella hace bastante. Por lo menos un año".

El quiebre de la relación ocurrió cuando el funcionario asumió responsabilidades públicas. "Le dice a ella: ahora voy a levantar un poco más el perfil necesito que nos dejemos de ver por un tiempo para que mi jermu no sospeche, para que no pase nada y qué se yo... Entonces ella, que se puso muy mal, lo perseguía, lo llamaba, lo volvió loco. Yo creo que él viaja a Madrid ahora. Ella está muy contenta en su provincia", remarcó Viviana Canosa.

Y para finalizar sentenció: "Es un minón para él, que es tan boludo, digamoslo. Naboletti. El es más boludo que ella, toda la vida. El es la voz pero no es Frank Sinatra. Ella hizo una carrera de la mentira en su momento, ahora se reivindicó. Es fácil: arrancó su carrera en el mundo del espectáculo con una mentira. A ella parece que en otro momento le gustaba mucho el chocolate. Dicen que él está muerto con la mina, que tiene la llave de la casa".