Milei y Fátima Florez reconciliados, las pruebas que confirman el romance

Ángel de Brito informó en el programa LAM que el vínculo afectivo entre el Presidente y la artista se habría restablecido. Según el conductor, los protagonistas están reconciliados, me lo van a negar, sobre todo una de las partes. Fátima Florez y Javier Milei.

En el ciclo televisivo se analizó que en realidad nunca se separaron y que el contacto entre ambos se mantuvo mediante citas privadas en la Quinta de Olivos. Tras conocerse la noticia, los integrantes del programa manifestaron que tenemos primera dama, señores, nuevamente.

En paralelo, Yuyito González compartió detalles sobre su antigua relación con el mandatario en el programa de Mirtha Legrand. La presentadora aclaró que no estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. Con Milei lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados. Al profundizar en las razones que llevaron al fin de aquel romance, reveló que medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos.

Respecto a la situación actual, González explicó que hubo un acercamiento posterior pero con un matiz diferente al pasado. La conductora señaló que ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor. Asimismo, precisó que hoy en día mantienen una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos.

La ex pareja del Presidente subrayó que su prioridad es la estabilidad emocional al declarar que a mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas. Sobre el desgaste del noviazgo, reflexionó diciendo que no somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné.

Finalmente, González se describió con firmeza al afirmar que yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad.