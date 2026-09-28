El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, viajará a París junto al presidente Javier Milei para participar de la Argentina Week, el encuentro de promoción de inversiones que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La agenda tendrá a la minería y los minerales críticos entre sus principales ejes, con presentaciones sobre proyectos de cobre y litio ante empresarios e inversores internacionales.

La participación de Orrego fue confirmada por el propio gobernador, quien explicó que el objetivo será mostrar las condiciones de la Argentina y generar oportunidades de inversión y empleo para las provincias. La cantidad de mandatarios que integrará la comitiva tuvo distintas versiones durante los últimos días: inicialmente se habló de 12 gobernadores, mientras que Orrego afirmó posteriormente que serían 14.

"Que un país pueda mostrar una impronta donde el Poder Ejecutivo nacional y 14 gobernadores trabajan de manera conjunta, más allá del color político, sirve para mostrar un gobierno que genera estabilidad fiscal, seguridad jurídica y donde se puedan generar inversiones", afirmó Orrego al referirse a la misión.

El cobre sanjuanino, en la agenda

La agenda minera de la Argentina Week tendrá nombres de peso de la industria internacional. Gary Nagle, CEO de Glencore, presentará el potencial cuprífero de MARA, en Catamarca, y El Pachón, en San Juan. Ambos proyectos fueron incorporados al RIGI y, en conjunto, representan una inversión estimada cercana a los US$14.000 millones.

San Juan también llegará a París con el desarrollo del distrito Vicuña, donde BHP y Lundin Mining avanzan con un esquema integrado para Josemaría y Filo del Sol. La compañía confirmó recientemente que ambos depósitos forman parte de una empresa conjunta 50/50 y que continúa evaluando su desarrollo integrado.

En ese contexto, la presencia de Orrego permitirá a la provincia llevar a la agenda internacional el potencial de su cartera cuprífera, en un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y máximos ejecutivos de grandes compañías.

Litio argentino ante inversores

El otro gran bloque minero estará concentrado en el litio. Jérôme Pécresse, CEO de Rio Tinto Aluminium & Lithium, expondrá sobre las oportunidades del sector a partir de los proyectos Rincón, en Salta; Fénix y Sal de Vida, en Catamarca; y Olaroz, en Jujuy.

A su vez, Christel Bories, CEO de Eramet, presentará el proyecto Centenario, en Salta, uno de los principales desarrollos de litio de la compañía francesa en Argentina.

La minería tendrá así un espacio específico dentro de una agenda que también incluirá energía, agroindustria, infraestructura y tecnología.

Milei y Caputo ponen el foco en los minerales

El viaje a París se produce pocos días después de la participación de Milei y Caputo en Nueva York. Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente incluyó a los minerales críticos entre los recursos estratégicos de la Argentina.

"Tenemos la energía que el mundo necesitará. Tenemos alimentos, tenemos minerales críticos, tenemos talento humano", sostuvo Milei el 23 de septiembre.

Ese mismo día, Caputo vinculó el interés inversor con las ventajas comparativas del país. "El mundo necesita todo lo que Argentina hoy tiene en ventaja comparativa que es energía, minerales críticos, alimentos y talento humano", afirmó.

El Gobierno llega además a París con una agenda específica para ampliar la participación de empresas nacionales en las inversiones. Según datos difundidos por Economía, el 86% de lo invertido bajo el RIGI está destinado a empresas nacionales y ya fueron movilizados más de 1.200 proveedores. El próximo 29 de octubre, en Rosario, se realizará la primera Ronda de Negocios RIGI para conectar a grandes inversores con proveedores de bienes y servicios.

La Argentina Week comenzará el miércoles 30 de septiembre con una recepción en la Embajada argentina. El jueves 1 se desarrollará la jornada central en la OCDE, mientras que el viernes 2 habrá encuentros sectoriales sobre energía, minerales críticos y sector nuclear, además de otras actividades vinculadas con tecnología y comercio internacional.