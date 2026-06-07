La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa generando expresiones de dolor y reconocimiento en distintos puntos del mundo. A miles de kilómetros de Argentina, la ciudad de Barcelona fue escenario de una multitudinaria “misa ricotera”, donde cientos de seguidores se congregaron para despedir al músico que marcó a varias generaciones con sus canciones y su particular visión artística.

La convocatoria surgió de manera espontánea entre argentinos residentes en España y fanáticos de distintas nacionalidades que encontraron en la obra del Indio un punto de encuentro cultural. En pleno centro de la ciudad catalana, los asistentes compartieron canciones, banderas, abrazos y recuerdos en una ceremonia cargada de emoción.

La denominada “misa ricotera”, expresión que durante décadas identificó a las multitudinarias reuniones de seguidores de Los Redondos, volvió a repetirse lejos de Argentina, demostrando que el fenómeno cultural construido alrededor del artista trascendió fronteras y generaciones.

Mientras en Buenos Aires y otras ciudades del país se multiplicaban los homenajes y vigilias en su memoria, la comunidad ricotera en Europa también encontró la manera de rendir tributo a quien consideraban mucho más que un músico. Para muchos de los presentes, las letras y canciones del Indio formaron parte de momentos fundamentales de sus vidas, incluso viviendo lejos de su país de origen.

El homenaje en Barcelona se sumó a otras manifestaciones de afecto registradas en distintos puntos de Argentina, donde miles de personas se reunieron en plazas, monumentos y espacios públicos para cantar sus canciones y recordar su legado. Desde Plaza de Mayo hasta Mar del Plata, la despedida tomó la forma de una gran ceremonia popular.

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrida a los 77 años a causa de un ACV hemorrágico, provocó una conmoción pocas veces vista en la música argentina. La respuesta de sus seguidores en Barcelona confirmó que su influencia artística y cultural logró cruzar el océano y mantenerse intacta a través del tiempo.