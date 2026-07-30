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Miles de migrantes marroquíes cruzaron a España y desbordaron la frontera
POR REDACCIÓN
La ciudad española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años luego de que miles de personas cruzaran de manera masiva desde Marruecos, tanto a nado como por pasos fronterizos, desbordando a la Guardia Civil y a los servicios de emergencia. Ante la magnitud de la situación, el Gobierno español ordenó el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad y el control en la zona.
Una frontera colapsada
Las impactantes imágenes difundidas durante la jornada muestran largas columnas de personas ingresando a Ceuta, muchas de ellas familias completas y menores de edad. Los centros de recepción quedaron colapsados mientras efectivos policiales y sanitarios trabajaban para asistir a los recién llegados.
Según las autoridades españolas, entre 2.000 y 3.000 personas lograron ingresar en pocas horas. Además, varias personas murieron al intentar llegar a territorio español por vía marítima, lo que agravó aún más la crisis humanitaria.
España reforzó la seguridad
Frente a la emergencia, el Gobierno de Pedro Sánchez movilizó efectivos del Ejército para colaborar con las fuerzas de seguridad y anunció una coordinación reforzada con Marruecos para controlar la frontera y gestionar los ingresos irregulares. El presidente español tiene previsto viajar a Ceuta para seguir de cerca la situación.
El presidente de Ceuta solicitó incluso que se declare la emergencia nacional debido a la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, considerada una de las principales puertas de ingreso hacia Europa desde el norte de África.