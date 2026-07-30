La ciudad española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años luego de que miles de personas cruzaran de manera masiva desde Marruecos, tanto a nado como por pasos fronterizos, desbordando a la Guardia Civil y a los servicios de emergencia. Ante la magnitud de la situación, el Gobierno español ordenó el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad y el control en la zona.

Una frontera colapsada

Las impactantes imágenes difundidas durante la jornada muestran largas columnas de personas ingresando a Ceuta, muchas de ellas familias completas y menores de edad. Los centros de recepción quedaron colapsados mientras efectivos policiales y sanitarios trabajaban para asistir a los recién llegados.

Según las autoridades españolas, entre 2.000 y 3.000 personas lograron ingresar en pocas horas. Además, varias personas murieron al intentar llegar a territorio español por vía marítima, lo que agravó aún más la crisis humanitaria.

España reforzó la seguridad

Frente a la emergencia, el Gobierno de Pedro Sánchez movilizó efectivos del Ejército para colaborar con las fuerzas de seguridad y anunció una coordinación reforzada con Marruecos para controlar la frontera y gestionar los ingresos irregulares. El presidente español tiene previsto viajar a Ceuta para seguir de cerca la situación.

El presidente de Ceuta solicitó incluso que se declare la emergencia nacional debido a la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, considerada una de las principales puertas de ingreso hacia Europa desde el norte de África.