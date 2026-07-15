El triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026 sacaron a miles de sanjuaninos a las calles. Apenas terminó la semifinal en Atlanta, autos, camionetas, colectivos, motos y bicicletas comenzaron a formar una enorme caravana con un destino común: la Plaza 25 de Mayo.

La avenida Libertador, una de las arterias más transitadas de San Juan, mostró una postal propia de los grandes festejos de la Selección. Por momentos, la imagen parecía la de una Argentina campeona: vehículos colmando la calzada, banderas celestes y blancas y bocinazos que se escuchaban de manera ininterrumpida.

La fila de vehículos parecía eterna. Se extendía durante cuadras y cuadras y seguía sumando gente a medida que avanzaba hacia el centro. Cada esquina aportaba nuevos autos, motos y grupos de personas que decidían prenderse a la celebración.

A puro bocinazo, con banderas flameando desde las ventanillas y camisetas y gorros de Argentina, los hinchas coparon las calles. Algunos viajaban colgados de los vehículos, otros asomaban por las ventanas y los techos, mientras los cantos de la Selección acompañaban el lento avance.

No importó cómo llegar. Hubo quienes se movilizaron en camionetas repletas de hinchas, en colectivos, arriba de una moto o pedaleando. También fueron muchos los que directamente encararon a pie hacia la Plaza 25 de Mayo, convertida otra vez en el punto de encuentro de los festejos mundialistas.

Los bocinazos se mezclaron con los gritos de “Argentina, Argentina” y los abrazos entre quienes todavía celebraban el triunfo frente a los ingleses. Familias, jóvenes y chicos se sumaron a una marea celeste y blanca que creció con el correr de los minutos.

Argentina venció a Inglaterra y jugará ante España por el título. En San Juan, la espera por la final ya comenzó en las calles, entre banderas, cantos y una caravana que parecía no tener final.