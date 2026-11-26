La controversia entre Milett Figueroa y Ximena Capristo escaló al plano judicial luego del tenso cruce en vivo en SQP y la discusión por los vestidos. Tras hablar por la polémica de Nelson Castro sobre Chiclayo, negar conocer a la panelista, rechazar haberla hecho callar y cortar el llamado cuando la señalaron por robar prendas, la modelo adelantó que podría iniciar acciones legales.

La expareja de Marcelo Tinelli sostuvo que evaluaba demandar a Ximena Capristo por injurias y expresó: "Si vas a acusar a alguien o hacer notas falsas sobre alguien, al menos ten una idea clara de lo que vas a decir. Se notaba una agresión muy fuerte y no estoy acostumbrada a eso, no lo esperé nunca".

Durante una entrevista con un ciclo peruano, Milett Figueroa ratificó que demandará a Ximena Capristo por injurias y sumó una advertencia sobre el manejo de su figura pública. En ese mismo espacio, vinculó su postura con el conflicto que mantiene con Mimí Alvarado, pareja de El Tirri, al remarcar: "No podemos permitir que alguien agarre tu nombre y haga lo que se le da la gana".

Por su parte, Ximena Capristo volvió a abordar los hechos que había contado durante el cruce y retomó el relato sobre la productora a la que Milett habría utilizado como asistente personal. Según esa versión, la enviaba a hacer compras sin entregarle dinero, aunque luego moderó su postura respecto al supuesto hurto de vestidos de un diseñador.

Tras la advertencia de demanda de Milett Figueroa, Ximena Capristo admitió que había ido más allá de lo debido y declaró: "En lo que me excedí, que lo quiero decir, es que no le robó nada a nadie. A ella le prestaron seis vestidos y devolvió cuatro [...] O no se los quedó Milett y se los quedó otra persona".

Al detallar la situación de las prendas, Ximena Capristo explicó que entregaron seis vestidos y regresaron cuatro, quedando dos sin devolver en el medio, momento en que Yanina intervino con la frase: "En mi barrio eso es robar". Luego, para matizar el término robo directo, la panelista añadió: "No robó, sino que se quedó con algo".

Finalmente, Ximena Capristo retrocedió en su acusación inicial tras la posible demanda y planteó otra posibilidad sobre lo ocurrido con la ropa. Al respecto, dijo: "O en el medio no se los quedó Milett y se los quedó otra persona", dejando abierta esa duda sobre quién conserva las prendas.