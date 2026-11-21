Milett Figueroa, la expareja de Marcelo Tinelli, decidió romper el silencio sobre el reciente escándalo protagonizado por el periodista Nelson Castro en la ciudad peruana de Chiclayo. La modelo y actriz expresó su malestar por los términos utilizados durante una transmisión televisiva en vivo, generando un fuerte debate entre ambos países tras la visita del Papa León XIV.

El origen de este conflicto mediático ocurrió cuando Nelson Castro realizaba una cobertura especial para la señal TN desde el territorio peruano. En aquel momento, el comunicador describió las calles y viviendas de Chiclayo empleando palabras como "mugre" y "ciudad precaria", lo que desató el inmediato repudio de ciudadanos y colegas locales que consideraron ofensiva su postura.

Durante su participación en el ciclo Nuevo día, conducido por Flavia Palmiero, la figura reconocida en Argentina por su paso en el Bailando analizó las diferencias culturales. Al respecto, la artista manifestó con firmeza: "Ha habido un enfrentamiento innecesario. Obviamente, hubo palabras que no fueron cuidadas de parte de Nelson Castro", dejando clara su postura crítica frente al episodio.

Asimismo, la actriz profundizó en cómo se perciben ciertos modismos según la región, aunque marcó un límite claro respecto al significado real de los conceptos empleados al aire. "Las escuché y creo que fueron un poco desafortunadas. Hay algunas cosas que logro entender como persona que vivió en Argentina, que algunas palabras nos parecen mucho más fuertes de lo que le parecen a un argentino", explicó.

A pesar de intentar comprender el contexto lingüístico, la modelo peruana fue contundente al señalar que existen términos universales que resultan hirientes en cualquier lugar del mundo. Por este motivo, sentenció sin rodeos: "Pero mugre y miseria significan lo mismo en todas partes y en todas partes hay mugre y miseria, hay pobreza", reafirmando su defensa hacia su tierra natal.

Finalmente, la expareja de Marcelo Tinelli optó por bajar el tono de la confrontación y aclaró que no percibió malicia detrás del informe periodístico realizado en Chiclayo. Para cerrar su análisis sobre la controversia que indignó a Perú, la entrevistada reflexionó: "Creo que la intención de Nelson, no es por defenderlo, pero tampoco creo que haya sido para desprestigiar", concluyó.